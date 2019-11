Bando per la Prevenzione 2019: 2 premi e 18 menzioni per Coop

Due premi e 18 menzioni speciali per Coop in occasione del Bando per la Prevenzione 2019.

Parliamo di: Green Economy

È di 2 premi e 18 menzioni speciali il bilancio Coop relativo al Bando per la Prevenzione 2019 promosso da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). I due riconoscimenti principali ottenuti da Coop sono relativi alla riduzione del packaging della mozzarella di bufala a marchio Fior Fiore, relativamente all’utilizzo da plastica, e all’impiego di vaschette riutilizzabili al posto di quelle in polistirolo monouso nel reparto pescheria (uno dei tre progetti ad aggiudicarsi il premio nella categoria “Economia circolare”).

I premi assegnati da CONAI sono stati ritirati da Renata Pascarelli, direttrice Qualità Coop Italia, Giovanni Maria Petrelli, responsabile Ambiente ed Energia di Unicoop Firenze e Carlo Calusi, Business Manager Carni e Pesce Unicoop Firenze. Quest’ultimo ha dichiarato:

Premi che per il loro valore e per la quantità dimostrano l’impegno dell’insegna sul versante dell’eco compatibilità dei nostri prodotti.

Nel primo caso l’etichetta della mozzarella di bufala Fior Fiore è stata stampata direttamente sulla confezione, rendendo inoltre più agevole il sistema di imballaggio in ottica di riciclo. Il reparto pescheria è stato dotato invece di cazze azzurre lavabili e riutilizzabili così da sostituire le più inquinanti in polistirolo usa e getta: una volta a regime permetterà di prevenire ogni anno l’impiego di circa 300mila casse di polistirolo.

Ai due premi ricevuti da Coop Italia si affiancano anche diversi altri progetti rivolti verso l’economia circolare, di riciclo, ecodesign e per la riduzione dell’utilizzo di materie prime. Un esempio in tal senso è quello dello sgrassatore Coop, il cui contenitore è realizzato con il 100% di plastica riciclata.

Materiali plastici riciclati per almeno l’80% per le vaschette ortofrutta con coperchio Pet. Circa 250 i casi presentati alla giuria del Bando, provenienti da 136 imprese (+52% rispetto al 2018).