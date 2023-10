La Banca Mondiale lancia una nuova obbligazione in Euro per lo sviluppo sostenibile

La Banca Mondiale ha lanciato una nuova obbligazione in Euro per lo sviluppo sostenibile, rivolta agli investori retail italiani. Si tratta di un'obbligazione a tasso fisso callable della durata di 5 anni, offerta in collocamento agli investitori dal 16 ottobre al 10 novembre. L'investimento minimo richiesto è di 1.000 euro.

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono diventati pilastri fondamentali nella finanza globale, specialmente in un’era in cui la responsabilità sociale delle imprese e la tutela dell’ambiente sono al centro dell’attenzione. La Banca Mondiale, uno degli attori chiave nel settore finanziario globale, ha fatto un significativo passo avanti in questa direzione: ha infatti lanciato una nuova obbligazione in Euro per lo sviluppo sostenibile, rivolta agli investitori retail italiani.

L’iniziativa della Banca Mondiale

La Banca Mondiale ha lanciato un’obbligazione denominata “Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile” a tasso fisso callable, con una durata di cinque anni e denominata in euro. Questa mossa segna un impegno tangibile verso la promozione di pratiche sostenibili a livello mondiale. Per rendere possibile questa iniziativa, la Banca Mondiale ha stretto una collaborazione con BNP Paribas, che ha agito in qualità di dealer.

Caratteristiche principali dell’obbligazione

Periodo di offerta: l’obbligazione sarà disponibile per l’acquisto dal 16 ottobre 2023 al 10 novembre 2023, salvo eventuali modifiche.

Investimento minimo: gli investitori possono partecipare con un investimento minimo di 1.000 euro.

Tasso d’interesse: l’obbligazione offre cedole trimestrali con un tasso fisso lordo annuo minimo garantito del 3,00%. Alla fine del periodo di collocamento, il tasso potrebbe essere rivisto in base alle condizioni di mercato, ma solo in aumento.

Quotazione: l’obbligazione sarà quotata sul mercato regolamentato Euronext Milano, nel segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Come saranno utilizzati i proventi dell’obbligazione?

Il cuore dell’obbligazione risiede nei suoi obiettivi. I fondi raccolti attraverso questa obbligazione saranno utilizzati, si legge in una nota, per finanziare attività di sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, al fine di creare un impatto sociale e ambientale positivo. In linea con la missione della Banca Mondiale, l’obiettivo è ridurre la povertà e incrementare il benessere condiviso, assicurando al contempo la sostenibilità del nostro pianeta.

Conclusione

L’introduzione di questa obbligazione per lo sviluppo sostenibile rappresenta un segnale forte dell’evoluzione del settore finanziario verso pratiche più sostenibili e responsabili. Gli investitori ora hanno un’opportunità unica di partecipare attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile, ottenendo al contempo rendimenti competitivi. Con iniziative come queste, possiamo guardare con ottimismo a un futuro in cui la finanza e la sostenibilità vanno di pari passo, lavorando insieme per un mondo migliore.