Bambini obesi: colpa anche dell’inquinamento

A questo scopo, i ricercatori hanno analizzato i dati di 80.000 bambini nati tra il 2011 e il 2012, residenti in contesti urbani, con un follow up fino al compimento dei cinque anni d’età. L’analisi ha permesso di identificare diversi inquinanti che hanno un effetto diretto sul BMI, come il diossido di azoto e il particolato PM10 e PM2.5. Così ha spiegato Jeroen de Bont , uno degli autori dello studio:

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.