Bambini fino a 5 anni: solo acqua e latte secondo i pediatri USA

Solo acqua e latte per i bambini al di sotto dei cinque anni secondo i pediatri USA, preoccupati per l'incremento dei tassi di obesità infantile.

I bambini fino a 5 anni di età non dovrebbero bere altro che acqua e latte. A sostenerlo gli esperti dell’American Academy of Pediatrics e dell’Academy of Nutrition and Dietetics, secondo i quali ai giovanissimi non dovrebbero essere somministrati altre bevande, se non pochissimi quantitativi di succo di frutta al 100% e soltanto dopo aver compiuto il primo anno. A preoccupare i medici il crescente tasso di obesità infantile.

Il problema per i bambini è rappresentato, spiegano i pediatri statunitensi, dall’elevato quantitativo di zuccheri aggiunti spesso presenti nei prodotti differenti da acqua e latte. Acqua da introdurre a sua volta dopo i sei mesi, come riferito dai medici:

Per i primi 6 mesi di vita i neonati devono bere solo latte materno o in formula. A sei mesi si può introdurre l’acqua. I bambini che prendono latte artificiale possono passare a quello di mucca al compimento di un anno di età.

Restano da evitare secondo i pediatri le bevande alternative alla soia, alle mandorle o al riso, seppure quella a base di soia rappresenti la più valida alternativa al latte vaccino per le mamme o i papà che non hanno possibilità o che preferiscono non far bere questo alimento ai propri bambini. Riassumendo ciò che hanno spiegato i medici statunitensi:

Fino al sesto mese far bere soltanto latte materno o artificiale;

Dal sesto mese fino al primo anno di età si continua con il latte, ma il bambino può iniziare a bere acqua;

Dai 12 ai 24 mesi da uno a quattro bicchieri di acqua al giorno, ammesso il latte intero pastorizzato e non oltre 20 ml al giorno di succo di frutta al 100%;

Compiuti i 2 e fino ai 3 anni acqua e latte (utilizzabile anche quello parzialmente scremato) e succo di frutta 100% fino a 110 ml al giorno;

Una volta compiuti i 4 anni e fino ai 5 si raccomanda un limite di 5 bicchieri di acqua al giorno, latte parzialmente scremato e succo al 100% fino a 150 ml;

Dal sesto anno in poi sono ammesse le altre bevande.

