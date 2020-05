Bambini si fanno mordere da vedova nera: volevano essere Spider-Man

Fonte immagine: Pixabay

Tre bambini si sono fatti mordere da una vedova nera per sviluppare i superpoteri di Spider-Man: finiscono all'ospedale intossicati dal veleno.

Parliamo di: Animali

Tre bambini si sono fatti mordere da una vedova nera, nella speranza di trasformarsi in Spider-Man. Il desiderio di sviluppare superpoteri non è però stato esaudito: i tre sono infatti stati ricoverati in ospedale, per contrare gli effetti del pericoloso veleno dell’aracnide. Accade in Bolivia, per una vicenda che ha richiesto l’intervento diretto del Ministero della Salute locale.

I tre bambini – di 12, 10 e 8 anni – stavano seguendo alcune capre al pascolo in quel di Chayanta. La loro curiosità è stata però presto catturata da un piccolo ragno nero e rosso, molto simile all’esemplare protagonista del fumetto dell’Uomo Ragno. E così, senza indugio alcuno, i tre hanno deciso di stuzzicare l’aracnide con un bastoncino di legno, facendosi mordere a turno. Entusiasti di potersi trasformare in novelli Spider-Man, i bambini hanno quindi atteso con ansia la comparsa dei primi superpoteri.

L’esito di questo esperimento è però stato ben diverso dalla possibilità di arrampicarsi sui palazzi o sviluppare una forza sovrumana. A pochi minuti dal morso i bambini hanno iniziato a sviluppare gravi sintomi, come febbre, tremori, dolori muscolari e nausea. Trovati in lacrime dalla madre, sono stati immediatamente trasportati all’Ospedale Pediatrico di La Paz, dove è stato loro somministrato un siero antiveleno.

Bambini e pericoli: parla il Ministero

Un portavoce del locale Ministero della Salute, Virgilio Pietro, è intervenuto per chiedere un maggiore controllo da parte dei genitori. È infatti necessario spiegare ai più piccoli la differenza tra la finzione scenica e la realtà, affinché non assumano comportamenti rischiosi:

Per i bambini tutto è reale, ciò che vedono nei film è vero.

Nonostante le ridotte dimensioni, le vedove nere possono iniettare un veleno letale per alcune persone. Il ragno è pericoloso per soggetti deboli come bambini e anziani o persone affette da ipersensibilità, allergie e malattie croniche.

Fonte: Science Alert