Bambini: crescere con il cane protegge l’apparato circolatorio

Fonte immagine: Pexels

Crescere sin da bambini con il cane protegge l'apparato circolatorio, riducendo la pressione sanguigna: è quanto svela uno studio condotto in Israele.

Crescere sin da bambini in compagnia di un cane può proteggere l’apparato circolatorio, ad esempio mantenendo i livelli di pressione sanguigna sotto la media. È quanto svela uno studio condotto in Israele, pronto a confermare i benefici della presenza di un amico a quattro zampe per i più piccoli.

La ricerca condotta da Michel Balaish – direttore dell’Istituto Veterinario del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale – ha voluto indagare i benefici della presenza dei cani sui più piccoli. È da tempo noto come la vicinanza di un quadrupede possa ridurre i livelli di ansia e di stress, tanto che precedenti studi hanno dimostrato come la sola presenza di un quadrupede in una stanza possa ridurre la pressione sanguigna. Prima di oggi, però, non ne sono stati analizzati gli effetti nel lungo periodo, durante una fase tanto importante come quella della crescita.

Per lo studio sono stati presi in considerazione 229 bambini, di età compresa tra i sei e i nove anni, iscritti in due istituti scolastici diversi nei pressi di Tel Aviv. I ricercatori hanno misurato la pressione sanguigna dei piccoli in tre diversi momenti della giornata: durante le lezioni, nelle fasi di relax e nei momenti di stress. Ancora, sono stati somministrati dei questionari ai genitori e i partecipanti hanno compilato degli appositi diari. Dallo studio, è emerso come la presenza di un cane nell’infanzia del bambino sia utile per ridurre i livelli della pressione sanguigna, un fatto protettivo contro le problematiche dell’apparato cardiocircolatorio.

Questo studio dimostra come l’accudimento di un cane a casa sia associato a livelli bassi di pressione sanguigna, soprattutto nelle situazioni stressanti, quindi il cane rappresenta un valore aggiunto per la salute.

A quanto pare, i quadrupedi rappresenterebbero un perfetto supporto emotivo per i più piccoli, infondendo coraggio e positività, rendendoli maggiormente capaci di affrontare le situazioni quotidiane più stressanti, incrementando anche l’autostima e il senso di responsabilità.

Fonte: Jerusalem Post