Bambina muore d’asma, scatta l’indagine sull’inquinamento

Un recente studio ha svelato che il 99% della città di Londra sia solita superare i limiti massimi stabiliti dall’OMS per l’esposizione a gas inquinanti. Clean Air Fund , un organizzazione locale, ha scoperto come il 2% dei bambini londinesi abbia una probabilità maggiore di essere ricoverato per asma rispetto a città con concentrazioni di inquinanti minori.

Il caso è stato riaperto anche grazie alle dichiarazioni di Stephen Holgate , un esperto in inquinamento ambientale, che nel 2018 ha rinvenuto una correlazione tra i picchi di diossido d’azoto nell’aria e i ricoveri della piccola Ella. In caso questa correlazione venisse confermata, le autorità londinesi potrebbero essere accusate di negligenza nel ridurre il tasso d’inquinamento e nell’informare il pubblico sui rischi per la salute dovuti all’esposizione allo smog.

