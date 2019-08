Back to School: i prodotti green su Amazon

Il Back to School può essere green e all'insegna dell'ambiente: ecco alcuni prodotti ecologici e riciclati da acquistare su Amazon.

L’imminente arrivo del mese di settembre non segna solo la triste fine delle vacanze estive, ma inaugura anche un momento fondamentale per le famiglie e per gli studenti: quello del cosiddetto “Back to School”, la fase di preparazione al nuovo anno scolastico. È tempo di lanciarsi nell’acquisto di libri, prodotti di cancelleria, quaderni, zaini e tutto l’occorrente per affrontare con serenità i prossimi nove mesi di studio.

Quella del “Back to School”, tuttavia, potrebbe essere l’occasione giusta anche per pensare all’ambiente e al riciclo: non solo approfittando dell’usato, ma anche scegliendo prodotti che siano stati realizzati in modo rispettoso per la natura. Quali sono, di conseguenza, le proposte più interessanti disponibili su Amazon? Di seguito, qualche consiglio.

Back to School ecologico: i consigli

Matite e colori

Matite e colori rappresentano una delle armi fondamentali per tutti gli alunni, in particolare per gli studenti delle scuole elementari e medie. Anche per degli accessori tanto semplici, però, l’acquisto deve essere orientato al rispetto dell’ambiente: ad esempio, si possono scegliere pastelli realizzati in legno proveniente da coltivazioni certificate, anche con piani di riforestazione messi in atto dalle stesse aziende che vendono questi strumenti sul mercato.

Fra le tante alternative, non si può non citare Staedtler, una società da tempo impegnata nella tutela dell’ambiente. Grazie alla sua innovazione Wopex, infatti, il gruppo ha realizzato un materiale composito in legno e grafite, proveniente non solo da foreste PEFC certificate in Germania, ma anche basate sulla gestione sostenibile dei boschi e su un processo di produzione a basso consumo di energia.

Realizzate proprio in Wopex sono le matite WOPEX 180 Neon HB, una soluzione dal tratto inconfondibile, dall’enorme durata e dalla qualità premium. Disponibili in una confezione da 6 elementi, con rivestimento esterno di colori assortiti, sono offerte da Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 5.17 euro. Qui per acquistarle.

Per chi fosse alla ricerca di matite colorate, sempre Staedtler propone una confezione da 24 esemplari, con mine sempre realizzate in Wopex. Su Amazon il kit con colori assortiti è offerto al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 11 euro. Qui per acquistarlo.

Anche il marchio Giotto, conosciuto e amato da tutti gli studenti italiani, offre una sua linea ecologica: quella denominata Di Natura. Matite e pastelli di questa famiglia sono realizzati con legno certificato SFI e riconosciuto PEFC, con processi di produzione sostenibili e attenti alle esigenze dell’ambiente. L’animo ecologico si apprezza anche dal rivestimento esterno delle matite, con il legno a vista. La confezione da 24 pastelli è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.54 euro. Qui per acquistarla.

Quaderni e agende

Ovviamente, nello zaino del perfetto studente non possono mancare quaderni e agende, per non perdere né un appunto né una scadenza. L’imperativo, come facile intuire, è quello di scegliere carta riciclata: è amica dell’ambiente, riduce l’impatto della produzione sull’abbattimento degli alberi e garantisce comunque un prodotto di elevata qualità. Tanto che, grazie a processi industriali di ultima generazione, anche la carta riciclata può godere del bianco luminoso delle versioni di prima produzione.

Pigna, uno dei più famosi marchi per la scuola, propone numerose soluzioni in carta riciclata. Amazon, ad esempio, distribuisce un comodo kit da 10 pezzi a righe, adatti sia per le scuole medie che per le superiori, realizzati in carta riciclata in formato A4 e da 80 grammi per foglio. Con copertine assortite, il pacco è offerto al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 7.84 euro. Qui per acquistarlo.

Per chi fosse alla ricerca di un diario oppure di un’agenza, Quo Vadis offre la sua Equology TEXTAGENDA: realizzata con materiali all’80% riciclati, e copertine prive di ftalati, assicura il massimo della scrittura con della carta – sempre riciclata – di qualità. Su Amazon sono disponibili diversi colori: quella rosa è proposta al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 9.98 euro. Qui per acquistarla.

Borracce e zaini

Infine, in un anno in cui la lotta alla plastica monouso è diventata una realtà, a scuola non può mancare una comoda borraccia. Le bottigliette d’acqua di plastica sono ormai un ricordo del passato, poiché poco amiche dell’ambiente: meglio dotarsi di un contenitore che possa essere riutilizzato più e più volte, facile da pulire, sano e capace di tenere le bibite fresche.

Aorin, ad esempio, propone la sua doppia borraccia in acciaio inossidabile, completa dei più svariati accessori, come un sacchetto di trasporto e spazzole di pulizia. Disponibile in diversi colori, è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – tra 13.13 e 19.99 euro, a seconda della taglia preferita. Qui per acquistarla.

Se fosse invece giunto il momento di cambiare il vecchio zaino, è utile scegliere un nuovo esemplare realizzato in fibre naturali, come la canapa. Quest’ultima è resistente, solida e completamente ecosostenibile. Veevan propone uno zaino classico con zip, perfetto sia per il trasporto dei libri che dei laptop, al prezzo consigliato di 28.99 euro. Qui per acquistarlo.