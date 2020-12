Back Stretcher, i migliori dispositivi per distendere la schiena

I Back Stretcher sono dispositivi ortopedici che aiutano a alleviare il dolore alla schiena con la distensione dorso-lombare. Ecco i migliori.

Rimedi naturali

Qualcun0 lo chiama raddrizza-spalle, qualcun altro correttore di postura o addirittura barella lombare. Più comunemente si trova nei negozi col nome di massaggiatore Back Stretcher. Si tratta di un economico dispositivo ortopedico che aiuta ad alleviare il dolore alla schiena attraverso tecniche di distensione dorso-lombare e di tutta la catena cinetica posteriore. Ecco i migliori del 2020.

Dopo i 40 tocca praticamente a tutti. Iniziano dolori e fastidi mai provati prima, e basta letteralmente una notte in qualche posizione strana per ritrovarsi anchilosati per giorni, con la schiena spezzata. A quel punto ci sono solo due possibili strade davanti: imbottirsi di FANS e pregare che il dolore non torni; oppure cercare di intercettare le cause del problema, e lavorare su elasticità e tono muscolare per irrobustire il corpo e ridurre così -in modo del tutto naturale, non invasivo e sicuro- i disturbi.

Ça va sans dire, il secondo rimedio è quello che produce i risultati più duraturi e soprattutto senza le controindicazioni tipiche dell’approccio farmacologico.

Back Stretcher: Cos’è

L’idea alla base del prodotto è relativamente semplice. Mentre infatti un terapista è disponibile solo poche ore a settimana, un Back Stretcher può essere usato quotidianamente, ogni volta che serve o che c’è tempo, e in modo indipendente.

Si tratta di un dispositivo piccolo, leggero e non ingombrante, fatto di materiale plastico e talvolta dotato di ulteriori sostegni in materiale più morbido, o di perline massaggianti. Si usa impostando il grado di curvatura desiderato, e infine sdraiandocisi su 10-15 minuti al giorno (e non oltre 20)

La curvatura sostiene la schiena e alleviare gli sforzi della colonna lombare; usato con regolarità -su soggetti sani- placa quasi subito i dolori.

A questo punto, però. è doverosa una raccomandazione. Chiariamo subito che nessun prodotto -anche se pubblicizzato come ortopedico- sostituisce l’esperienza o la manualità di un esperto. Ogni persona è un caso a sé, ed è evidente che una schiena dolorante ma fondamentalmente sana non può essere trattata alla stregua di qualcuno che ha problemi seri, discopatie, protrusioni o che magari ha subìto una operazione; men che meno se il soggetto in questione è una donna gravidanza. Insomma, chiedete sempre il consiglio del medico, prima di tentare nuovi approcci.

I benefìci di un Back Stretcher sono:

Rieducazione della colonna vertebrale , per aiutare a mantenere una migliore postura

, per aiutare a mantenere una migliore postura Il pannello superiore consente di controllare la curvatura , e dunque di adattare il radiante ad ogni schiena

, e dunque di adattare il radiante ad ogni schiena Miglioramento della sintomatologia in condizioni quali sciatica, scoliosi, ernia, spasmi muscolari, sensazione di spilli nella pelle, stenosi spinale.

in condizioni quali sciatica, scoliosi, ernia, spasmi muscolari, sensazione di spilli nella pelle, stenosi spinale. La presenza delle perline massaggianti aiuta ad alleviare la tensione muscolare e il rilassamento

e il rilassamento Può essere usato sul pavimento, durante la guida sul divano, o come cuscino lombare su una sedia

L’ideale è usarlo a inizio giornata, se il letto complica la sintomatologia, o a fine giornata, per lenire i dolori e lo stress

