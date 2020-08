Baby orso si mette nei guai: il video diventa virale

Fonte immagine: Istock

Un piccolo cucciolo di orso scappa da una baita in montagna: il tenerissimo video dell'incontro con la madre diventa virale online.

Una coppia del North Carolina ha ricevuto una tenerissima visita in questi giorni, che poi si è trasformata in un video diventato virale online: Sumer Walser Williams e suo marito sono stati svegliati da un baby orso nella loro casa. “Abbiamo sentito un fragore fuori dalla finestra della nostra camera da letto”, ha detto la Williams a The Dodo. “Quando ho acceso le luci, c’era un cucciolo davanti alla porta.”

La donna e suo marito non potevano credere ai loro occhi: il cucciolo curioso si è alzato in piedi e ha iniziato a sbirciare attraverso la finestra.

Il tempo di prendere un telefono e avviare un filmato e la madre del piccolo orso li ha raggiunti, rimproverando il cucciolo. Il filmato è molto eloquente: caricato online, in pochissimo tempo è diventato virale. Centinaia di commenti sotto il post che racconta il rapporto straordinario tra una mamma di orso e i suoi cuccioli. Durante il lockdown sono moltissimi gli animali che finalmente sono usciti allo scoperto.

Senza paura alcuna si sono uniti alla civiltà dando vita a tantissimi episodi incredibili, molti dei quali diventati virali online. Proprio questa settimana Kaitlyn Nesbit, 29 anni, che con la sua famiglia si stava godendo una scampagnata in un bosco del Maryland, Stati Uniti ha ripreso un orso che ha partecipato al pic-nic.

Ha raccontato: «L’orsa è sempre in giro da queste parti, ma non ha mai disturbato. Siamo abituati al contatto con la natura, e ci hanno consigliato di rimanere dove eravamo. La maggior parte di noi era spaventata, altri filmavano».