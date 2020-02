Avere una macchina è dannoso per la salute

Secondo i ricercatori chi ha vinto alla lotteria ha iniziato a guidare di più l’auto riducendo di molto, in media del 42%, il tempo trascorso camminando o andando in bici. Si parla di una media vicina ai 24 minuti in meno al giorno. Questo cambiamento nello stile di vita ha provocato un evidente aumento di peso , con tendenza all’ obesità più marcata negli over 50: +5,2 chilogrammi per chi aveva meno di 40 anni e +10,34 kg per chi aveva più di 50 anni. Come ha dichiarato il Prof. Anderson:

