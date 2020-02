Avere un partner che russa fa male alla salute

Il russare, secondo la scienza, è una fonte di inquinamento acustico non riconosciuta. Recentemente, l’inquinamento acustico è stato riconosciuto come una delle principali minacce per la salute pubblica e l ‘Agenzia europea dell’ambiente ha stimato che causi 12000 morti premature e 48.000 casi di malattie cardiache ogni anno in Europa. Qualora il partner sia particolarmente rumoroso, dunque, il consiglio è quello di rivolgersi subito ad uno specialista.

