Autolavaggio ecologico, 4 app per pulire la macchina senza sprecare acqua

Fonte immagine: Pixabay

Da Wash Out a Lavygo, le piattaforme garantiscono lavaggi a secco, risparmio di risorse e servizio a domicilio.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Settembre: mese di back to school e di rientro al lavoro (per molti già da un pezzo, a dire il vero). A ricordi già sfumati delle vacanze si riprende la routine quotidiana. Un’altra attività inevitabile al rientro dalle ferie è, per chi la possiede, lavare l’auto. Dentro e fuori. Briciole, sabbia, polvere e tutto ciò che si è accumulato durante le vacanze – sia che il veicolo ne sia stato protagonista sia che l’abbiamo lasciato all’aperto o nel box – deve essere rimosso. Specie se c’è qualche evento in arrivo.

Non tutti sono ovviamente esperti di lavaggio e autolavaggio. Automobile.it, il sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha quindi fornito una serie di consigli per approfondire questa tematica sempre attuale per aiutare a comprendere le differenze tra lavaggio a mano, auto lavaggio, self service, automatico, a secco a vapore e così via. Per chi invece vuole semplicemente un’auto lavata risparmiando tempo, sforzi e risorse, insomma non ha voglia di muoversi da casa o se proprio deve farlo non vuole grane e attese, Automobile.it ha stilato una speciale lista di applicazioni (o siti) per aiutare anche l’automobilista inesperto o un po’ pigro a occuparsi di questo compito ricorrente. Sui negozi digitali delle piattaforme, infatti, si trovano servizi che permettono di lavare l’auto a domicilio agendo nel contempo – questo l’aspetto più importante – nel rispetto dell’ambiente grazie a prodotti ecosostenibili, con un taglio secco nell’uso dell’acqua. Vediamo quali sono.

Wash Out

Wash Out è un servizio di lavaggio auto e moto a domicilio. Il lavaggio è eseguito a mano con prodotti 100% ecologici: consente di prenotare luogo e data dell’intervento. Il costo del lavaggio varia ovviamente in base alle dimensioni del veicolo ed è possibile selezionare un lavaggio interno, esterno o completo. Disponibile attualmente a Milano, Roma, Torino e Firenze.

Mister Lavaggio

Mister Lavaggio è il primo sistema di lavaggio auto a domicilio che si prenota tramite applicazione mobile: si può richiedere la pulizia della propria auto senza spostarla neanche di un metro, ovunque ci si trovi. Il sistema, infatti, non prevede l’utilizzo di acqua o energia elettrica ma viene effettuato con l’ausilio di un prodotto innovativo, esclusivo, certificato ed ecosostenibile, che garantisce il massimo risultato. Si va dai 14 ai 20 euro per un lavaggio completo.

Lavygo

L’app disponibile per Google Play e iOS è attiva solo a Roma e permette di prenotare facilmente un lavaggio specificando giorno, fascia oraria e una posizione indicativa del veicolo che rimane anche aggiornabile successivamente. Una volta che il lavaggio viene accettato dall’operatore, l’app informa l’utente in tempo reale durante tutte le fasi del servizio e propone anche un notiziario meteo utile nei mesi invernali per pianificare al meglio il giorno del lavaggio. Gli operatori garantiscono un risparmio di acqua del 99% e l’uso di detergenti a secco ecocompatibili: “l’unica acqua utilizzata sarà quella per diluire il detergente, 500 ml a fronte dei 80/140 litri consumati dai lavaggi automatici o a mano con getto d’acqua”, assicurano.

Washora

L’app consente, in modo semplice e veloce, di richiedere un lavaggio auto dove si desidera, basta scaricare l’app (sempre per iOS e Android) e scorrere l’elenco delle strutture convenzionate. Il lavaggio manuale, realizzato da “washer” professionisti, viene effettuato senz’acqua e senza lasciare residui, e garantendo risultati migliori rispetto al lavaggio tradizionale. L’app permette di ricevere fattura e propone convenzioni per aziende che debbano tenere pulite le proprie flotte e hotel che vogliano offrire il servizio ai propri ospiti.