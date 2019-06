Auto ibride: Hyundai Kona Hybrid, disponibile da agosto

Fonte immagine: Hyundai

La Hyundai Kona diventa Full Hybrid e sarà disponibile con un powertrain da 141 CV composto da un motore termico e da un propulsore elettrico.

La Hyundai Kona che si è fatta apprezzare per la sua variante EV totalmente elettrica, sarà proposta anche in versione Full Hybrid. Rimangono a listino sempre le versioni a benzina e diesel. La base tecnica è quella già vista sull’ottima Kia Niro ibrida. Il powertrain è composto da un motore termico aspirato a ciclo Atkinson da 1.6 litri in grado di erogare una potenza massima di 105 CV e 147 Nm a cui è abbinato un motore elettrico da 43,5 CV e 170 Nm di coppia massima.

Complessivamente, la Hyundai Kona ibrida potrà contare su 141 CV e su una coppia di 265 Nm. Trattandosi di una Full Hybrid, il motore elettrico aiuta il motore termico a garantire prestazioni più brillanti, ma soprattutto consumi più ridotti. L’auto ibrida può comunque percorrere anche brevi tratti in modalità solo elettrico. La batteria agli ioni di litio da 1,56 kWh si ricarica attraverso il sistema di recupero dell’energia dell’auto durante le decelerazioni.

A gestire la trasmissione un cambio automatico a 6 rapporti a doppia frizione. L’inserimento delle marce, in modalità di guida Sport, può avvenire anche utilizzando le palette poste dietro il volante. Hyundai ha lavorato molto sull’efficienza della sua auto ibrida e ha implementato il sistema Eco Driving Assist System (Eco Das) che sfrutta alcuni sistemi di bordo per ottimizzare al massimo i consumi di carburante.

Per esempio la funzione Coasting Guide utilizza la cartografia del navigatore satellitare di bordo per aiutare chi guida avvisando quando rallentare in vista di incroci o svolte. Funzione che lavora assieme ad un sistema predittivo che gestisce l’utilizzo della batteria in base alla presenza di strade in salita o in discesa.

La Hyundai Kona sarà offerta anche con il nuovo sistema infotelematico connesso dotato dei servizi Blue Link. Un sistema optional abbinato ad un display touch da 10,25 pollici. Di serie il classico sistema infotelematico con Android Auto e Apple CarPlay su schermo da 7 pollici. Auto curata anche sul fonte della sicurezza grazie alla presenza del pacchetto SmartSense che offre soluzioni di guida assistita di livello 2.