Auto ibride: come risparmiare sul prezzo con i gruppi di acquisto

Gruppi di acquisto per vetture ibride ed elettriche, a promuoverli è l'associazione di acquisto solidale GAI.

In Italia come in altri Paesi l’interesse per le auto ibride ed elettriche è dato come in costante crescita. Un +140% rispetto al 2018 secondo l’associazione di acquisto solidale GAI (Gruppo Acquisto Ibrido), che sottolinea come la mobilità sostenibile sia sempre più diffusa sul territorio nazionale.

Il GAI si occupa di coordinare la formazione di gruppi di acquisto solidale mirati a ottenere prezzi più vantaggiosi per chi desidera comprare auto ibride o elettriche. Come riferito dall’associazione, attraverso questo sistema è possibile ottenere riduzione fino al 30% rispetto al prezzo di listino.

Gruppi di acquisto in partenza ogni mese, variabili a seconda delle differenti case auto coinvolte. Entro il 15 febbraio 2020 si potrà partecipare al gruppo di acquisto per vetture Hyundai, mentre entro il 15 marzo sarà possibile iscriversi ai gruppi che acquisteranno vetture Toyota o KIA.

Chi desidera invece un’auto elettrica potrà iscriversi entro il 15 febbraio al gruppo di acquisto Hyundai, mentre il 15 marzo scadrà il termine per chi vuole acquistare una vettura elettrica Renault o Volkswagen. Hanno dichiarato Luca Dal Sillaro e Gianalfredo Furini, soci fondatori del GAI: