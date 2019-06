Auto elettriche, UE: rumori artificiali al di sotto dei 20 km orari

Nuove norme UE per le auto elettriche, che dovranno emettere rumori di segnalazione quando circolano a velocità inferiori ai 20 chilometri orari.

La silenziosità delle auto elettriche preoccupa l’Unione Europea. L’UE teme che ne possano derivare rischi per l’incolumità di chi si trova su strada. Soprattutto dei pedoni, che per distrazione o altro potrebbero trovarsi ad attraversare la strada in corrispondenza dell’arrivo di una vettura elettrica. Le istituzioni comunitaria imporranno quindi dal 1 luglio 2019 l’introduzione di appositi dispositivi che producano rumori artificiali in grado di attirare l’attenzione dei passanti.

L’Unione Europea ha disposto che le auto elettriche montino dispositivi AVAS (Audible Vehicle Alert System), con l’obbligo di produrre rumore in caso di veicolo in marcia a velocità inferiori ai 20 chilometri orari. Grazie all’emissione di suoni dal volume crescente le vetture a zero emissioni risulteranno riconoscibili da tutti, inclusi i pedoni non vedenti.

Il suono emesso dalle auto elettriche che viaggiano al di sotto dei 20 km all’ora dovrà essere continuo e di intensità minima pari a 56 dB. Dovrà inoltre essere udibile da almeno due metri di distanza e non superare i 75 dB. Fermo restando l’insieme di limitazioni previsto dalla normativa europea, le case automobilistiche saranno libere di personalizzare la tipologia di suono, il timbro e quanto altro non specificato dal testo comunitario.

Sono da ritenersi incluse nell’obbligo di dispositivo AVAS in dotazione anche le vetture, ibride e plug-in comprese, che anche se per brevi tratti possono viaggiare in modalità 100% elettrica. La normativa sulla rumorosità delle auto elettriche entrerà in vigore il 1 luglio 2019 soltanto per i nuovi veicoli, mentre a partire dal 2021 scatterà il divieto di circolazione per i mezzi che non emetteranno rumori di avviso quando al di sotto dei 20 km orari.