Auto elettriche: Toyota svela le immagini dei modelli in arrivo

Fonte immagine: Foto di Cicero7 da Pixabay

Toyota accelera i suoi piani di elettrificazione e svela le prime immagini di alcuni modelli di auto elettriche che arriveranno in futuro.

Parliamo di: Auto elettriche

Chi pensava che Toyota puntasse solamente all’ibrido si è sbagliato di grosso. Il costruttore giapponese ha importanti progetti per il settore delle auto elettriche e sicuramente saprà dire la sua visto che dispone di un know how importante nel segmento delle auto elettrificate.

Toyota ha annunciato la volontà di voler accelerare i piani di elettrificazione della sua flotta di autovetture. Un accelerazione che permetterà di fare in modo che entro il 2025 la metà delle sue vendite globali sia legata ad auto elettrificate, sia elettriche che ibride, con un anticipo di 5 anni rispetto ai piani originali.

Per raggiungere questo obiettivo, il costruttore giapponese ha stretto delle alleanze con una serie di produttori di batterie per garantirsi forniture adeguate come CATL e BYD. Certamente, Toyota punta ancora molto sulle auto ibride che sono tra le migliori sul mercato, ma il costruttore giapponese ha svelato pure alcuni concept di auto elettriche.

In particolare, tre modelli sono stati ideati per gli ambiti urbani del Giappone e quindi trattasi di auto elettriche in grado di disporre di un’autonomia limitata. Contestualmente, Toyota ha svelato anche una serie di modelli di auto elettriche pensati per il mercato globale. Trattandosi di concept i modelli che ne deriveranno potrebbero essere molto differenti, ma quanto svelato è un chiaro indicatore che Toyota ha le idee ben chiare su come procedere nei prossimi anni.

Auto che dovrebbero essere basate sulla piattaforma modulare e-Tnga che è stata sviluppata per ospitare uno o due motore elettrici e pacchi batteria direttamente sul pianale. I primi frutti concreti di questo lavoro non dovrebbero tardare ad arrivare visto che la prima auto totalmente elettrica di Toyota è attesa al debutto nel 2020.