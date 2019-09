Auto elettriche: Renault punta a modelli da meno di 10mila euro

Fonte immagine: Renault

Renault vuole rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti: entro 5 anni in Europa un modello da non più di 10mila euro.

Renault è sempre stata molto attiva nel settore delle auto elettriche e adesso ha un obiettivo ben preciso, quello di realizzare un modello che non costi più di 10mila euro da vendere in Europa entro 5 anni. Non si tratta di un’indiscrezione, ma di una dichiarazione del CEO di Renault Thierry Bolloré direttamente dal Salone di Francoforte. La casa automobilistica francese, grazie alla sue Zoe, ha una grande esperienza nel settore elettrico e questo Know How potrà essere sfruttato per realizzare un veicolo dal costo particolarmente competitivo.

Bolloré ha poi sottolineato di come la sua azienda riesca ad ottenere un profitto dalla vendita delle sue auto elettriche, anche con volumi di vendita non molto elevanti. Partendo da questa base e ipotizzando come evolverà questo particolare mercato nel prossimo futuro, Renault pensa non solo di riuscire a realizzare un modello economico, ma anche di farci un profitto.

Per il CEO della Renault la mobilità elettrica deve essere accessibile perché non tutti possono permettersi i modelli con i prezzi che oggi offre questo mercato. Un buon esempio di accessibilità è dato per esempio dalla soluzioni di noleggio a breve termine, che il costruttore francese ha lanciato a Madrid e che ha permesso di mettere su strada 800 Zoe. Questo business può risultare vincente ma ha bisogno di auto moderne, accattivanti e a un costo ragionevole.

Inoltre Renault porterà in Cina K-ZE, un crossover elettrico che sarà messo in vendita a un prezzo (equivalente) inferiore ai 10 mila euro. Un’auto elettrica che potrebbe arrivare in Europa se dovesse avere successo, anche se è probabile che nel Vecchio Continente arrivi a costare qualcosina di più. Obiettivo, come detto, sempre quello di rendere accessibile la mobilità elettrica a tutte le tasche.