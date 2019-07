Auto elettriche: per BMW i clienti non le vogliono

Fonte immagine: BMW

Fanno molto discutere le dichiarazioni di un alto dirigente della BMW che ha affermato che i clienti non vogliono le auto elettriche.

Parliamo di: Auto elettriche

BMW ha in cantiere un programma molto ambizioso per quanto riguarda lo sviluppo di auto elettriche. Il costruttore tedesco ha pure deciso di accelerare i tempi puntando al 2023 come target per il lancio di nuovi 25 modelli di auto elettrificate. Quindi hanno destato molto scalpore le recenti dichiarazioni di Klaus Froelich che non è una persona qualsiasi, ma bensì il direttore del settore Ricerca e Sviluppo BMW.

Froelich ha sottolineato, durante una tavola rotonda all’interno dell’evento evento NextGen, che non ci sono richieste da parte dei clienti per i BEV, cioè per le auto elettriche e che quelli che le chiedono sono soltanto i regolari.

Presa di posizione molto forte che è stata poi sottolineata nuovamente da una successiva dichiarazione in cui Froelich afferma che BMW potrebbe realizzare centinaia di modelli elettrici e che se ci fossero grandi offerte e forti incentivi la società potrebbe invadere il mercato europeo con 1 milione di veicoli elettrici. Per l’esponente del costruttore tedesco il problema è proprio nei cittadini europei, che non comprerebbero queste autovetture.

Sembra che quanto affermato da Froelich sia legato in qualche modo ai dati che mettono in evidenza come i livelli di CO2 siano aumentati dell’1.6% rispetto al 2017. Inoltre l’ente Trasport and Environment ha accusato i costruttori di auto di non voler spingere sulle auto elettriche in favore di modelli tradizionali più redditizi.

È proprio indirizzata all’ente Trasport and Environment la successiva dichiarazione di Froelich che sottolinea come il cliente europeo oggi non corre il rischio di acquistare un’auto elettrica in quanto l’infrastruttura non è presente. Inoltre non si sa nulla sul valore futuro di rivendita delle auto elettriche.

Dichiarazioni che nel giro di poche ore hanno fatto discutere e proprio per questo BMW è tornata sull’argomento spiegando meglio le posizioni del suo dirigente e sottolineando tutto l’impegno del Gruppo verso la mobilità elettrica, su cui sta investendo molte risorse non solo in termini di nuovi modelli, ma anche di ricerca.