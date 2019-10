Auto elettriche: Nissan presenta prototipo con doppio motore

Fonte immagine: Nissan

Nissan ha presentato un nuovo prototipo di auto elettrica ad alte prestazioni con doppio motore e trazione integrale che pone le basi per i futuri modelli.

Nissan continua nel suo impegno nella mobilità elettrica. La casa giapponese ha messo su strada un nuovo prototipo di auto elettrica ad alte prestazioni caratterizzato dalla presenza di un doppio motore elettrico. Una scelta tecnica che permette al veicolo di disporre della trazione integrale con controllo indipendente su ogni ruota “All-Wheel Control (AWC)”. Non mancano poi tutte le ultime tecnologie, che saranno presenti sui futuri veicoli del costruttore.

Fonte: Nissan

Questo prototipo è basato al momento sull’attuale Nissan LEAF e+, l’auto elettrica di punta di Nissan, che è arrivata nei concessionari solamente da pochi mesi. Entrando nei dettagli tecnici condivisi dal costruttore giapponese, grazie all’adozione di un powertrain composto da due motori elettrici, uno per asse, l’auto elettrica è in grado di disporre di una potenza massima di 227 kW e di una coppia massima di 680 Nm. Numeri decisamente interessanti che garantiscono sulla carta prestazioni elevate, comunque ben gestibili dalla tecnologia di guida Nissan.

I benefici del sistema a trazione integrale con controllo indipendente su ogni ruota possono essere sperimentati su quasi tutti i fondi stradali, a vantaggio delle prestazioni di guida e della sicurezza al volante e del comfort di marcia. Nissan dichiara che il beccheggio e l’abbassamento del frontale sono ridotti al minimo grazie alla frenata rigenerativa del motore posteriore, che si affianca a quella anteriore. Questa caratteristica contribuisce a evitare movimenti in direzione anteriore e posteriore per i passeggeri riducendo, per esempio, il rischio di mal d’auto.

Tanta tecnologia anche a bordo grazie alla presenza di un maxi display digitale da 12,3 pollici al centro del quadro strumenti, che fornisce informazioni in tempo reale sulla tecnologia di controllo del veicolo tramite un’elegante interfaccia grafica.

Fonte: Nissan

Anche se si tratta di un prototipo gli esterni personalizzati esprimono la filosofia Nissan Intelligent Mobility, aprendo la strada alla nuova era delle tecnologie per veicoli elettrici di Nissan. Prototipo che probabilmente servirà da base per un futuro veicolo elettrico Nissan di nuova generazione. Proprio al riguardo Takao Asami, Senior Vice President Research and Advanced Engineering di Nissan, ha dichiarato: