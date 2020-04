Auto elettriche: Nissan presenta il nuovo concept Ariya

Fonte immagine: Nissan

Nissan presenta il concept 100% elettrico Ariya, attraverso il quale punta a portare le zero emissioni in una nuova era.

Uno sguardo al futuro tecnologico delle auto elettriche, senza dimenticare il legame con il design tradizionale giapponese. Questo l’equilibrio che ha voluto creare Nissan attraverso il concept 100% elettrico Ariya. L’inizio di una nuova era, secondo quanto affermato dal costruttore nipponico, che prenderà il via all’insegna di quelli che sono i caposaldi della Nissan Intelligent Mobility: Intelligent Driving, Intelligent Power e Intelligent Integration.

Nissan Ariya promette un’esperienza di guida che il costruttore giapponese definisce “più esaltante e connessa che mai”. Ha dichiarato Giovanny Arroba, Senior Design Director di Nissan Motor:

Con il concept Nissan Ariya, abbiamo voluto dare vita a un’esperienza unica a bordo di un’auto elettrica, che lascia intravedere la forma che avrà secondo noi il futuro. Siamo di fronte a un veicolo nuovo e dinamico, pronto a sfidare i limiti del design e della tecnologia per cogliere la vera essenza della mobilità elettrica.

Fonte: Nissan

Il concept Ariya poggerà sulla tecnologia e-4ORCE di Nissan, frutto della combinazione di due motori elettrici: il risultato sarà quello, sottolinea il costruttore giapponese, di una erogazione di potenza bilanciata, a fronte di una manovrabilità precisa e di un incremento per quanto riguarda stabilità e prestazioni. A disposizione del guidatore anche ProPILOT 2.0, sistema di assistenza alla guida che supporterà l’automobilista anche durante gli spostamenti in autostrada o con funzioni di guida autonoma quando si percorrono strade a corsia unica.

Incluso anche il Virtual Personal Assistant, utile per la ricerca di informazioni e parcheggi, così che il guidatore non debba distogliere la propria attenzione dalla strada. L’assenza del motore termico e la particolare collocazione delle batterie permetteranno di avere un abitacolo più spazioso e lussuoso, tutto a beneficio del comfort dei passeggeri. Ha concluso Helen Perry, Head of Electric Vehicles di Nissan Europe: