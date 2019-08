Auto elettriche le meno rubate, ladri spaventati dall’iperconnettività

I ladri d'auto snobbano le auto elettriche: temono le tecnologie iperconnesse che potrebbero farli scoprire facilmente.

Le auto elettriche non piacciono ai ladri d’auto. Questo è quanto emerge da un’analisi sui furti di auto condotta dall’Istituto americano sulla sicurezza stradale IIHS e l’Highway Loss Data Institute (HLDI). I risultati di questa indagine si traducono in una classifica decisamente interessante. Le Tesla Model S e Model X risultano essere tra le meno rubate in assoluto. L’indagine, va detto, fa riferimento al mercato americano, ma permette comunque di fare una riflessione.

Le Tesla Model S e Model X sono auto premium, molto diffuse in America e sicuramente di grande appeal. Eppure sono tra le meno rubate in assoluto. Il motivo che spingerebbe i ladri a snobbare le auto elettriche sarebbe riconducibile innanzitutto alla loro “iperconnettività“. Queste autovetture dispongono di sistemi che le rendono sempre connesse e in grado di essere non solo gestite, ma anche localizzate da remoto. Di recente Tesla ha implementato addirittura una soluzione software che permette alle sue auto di poter usare le videocamere integrate per tenere sotto controllo l’area adiacente e di riprendere l’eventuale tentativo di furto o di danneggiamento.

Questa iperconnettività spaventata i ladri che temono di essere identificati più facilmente. C’è anche un secondo motivo che spinge i ladri a tenersi a distanza dalle auto elettriche. Chi le compra spesso le ricovera all’interno di box dove poterle ricaricare di notte. Tali box sono spesso dotati di allarmi e di videocamere per la sicurezza.

La ricarica può avvenire però anche presso stazioni specifiche, sempre comunque videosorvegliate. Per quanto dunque le auto elettriche oggi siano sempre più appetibili i ladri ne stanno alla larga. Sicuramente una buona notizia per chi intende acquistarle.