Auto elettriche: incentivi e agevolazioni per i disabili

Fonte immagine: Nissan

Un emendamento al Decreto Crescita permette di estendere le agevolazioni a disposizione dei disabili per l'acquisto delle auto anche sui modelli elettrici.

Finalmente anche i disabili potranno disporre delle agevolazioni per l’acquisto delle auto elettriche. Un emendamento al Decreto Crescita 2019 mette una pezza a una mancanza della legge 104 del ’92. Tale normativa prevede un’IVA ridotta al 4% per l’acquisto di autovetture da parte di disabili. Per poter accedere a questi incentivi l’auto scelta deve soddisfare però alcuni requisiti a livello di cubatura del motore.

Se benzina, la cilindrata del motore non deve superare i 2 litri. Se diesel i 2,8 litri. Per le auto elettriche, prive di un motore a combustione tradizionale questa legge non può essere applicata visto che questo tipo di motorizzazione non è contemplata nel testo normativo. I disabili che vogliono puntare su di una mobilità sostenibile sono costretti dunque a pagare l’auto a prezzo pieno.

Grazie però a un emendamento a firma del deputato 5 stelle Leonardo Donno le cose stanno per cambiare. Nel dettaglio il testo prevede un incentivo del 18% per l’acquisto di auto elettriche che sostanzialmente è equivalente all’applicazione dell’IVA agevolata del 4%. In questo modo anche i disabili potranno godere delle medesime agevolazioni sull’acquisto delle auto elettriche di cui potrebbero disporre se decidessero di comprare un’auto tradizionale.

Sicuramente una buona notizie per tutti quei portatori di disabilità che chiedevano a gran voce da tanto tempo la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche. Del resto la legge che regolamenta queste agevolazioni è molto datata ed era stata pensata in un momento in cui le auto elettriche non esistevano. Una legge che oggi andrebbe riformulata per adeguarla ai tempi moderni. Fortunatamente questo emendamento andrà ora a rimediare alle lacune di questa vecchia legge.