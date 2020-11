Auto elettriche: Hyundai e Kia aderiscono a ricarica Ionity

Fonte immagine: iStock

Hyundai e Kia aderiscono al sistema di ricarica per auto elettriche Ionity, alimentato unicamente con elettricità da fonti rinnovabili.

Novità sul fronte della ricarica per le auto elettriche. HMG ha scelto di aderire al network di ricarica Ionity con i suoi due marchi Hyundai e Kia. La casa coreana ricoprirà il duplice ruolo di partner strategico e azionista.

Alla base del funzionamento delle colonnine di ricarica Ionity lo standard europeo CSS (Combined Charging System). Fattore di rilievo per quanto riguarda la sostenibilità è l’origine dell’energia elettrica fornita, proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Ciò permetterà a tutti gli effetti di utilizzare un’auto elettrica in modalità “carbon-free“. Un’ulteriore spinta sul fronte delle zero emissioni secondo Hyundai Motor Group, che ha affermato in una nota:

Attraverso la partecipazione alla joint venture, Hyundai Motor Group guiderà l’espansione del network di ricarica ad alta potenza sulle autostrade d’Europa, promuovendo un maggiore utilizzo della mobilità a zero emissioni.

HMG va a unirsi al gruppo formato da BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company e Volkswagen Group (con Audi e Porsche). A commento della collaborazione è intervenuto Thomas Schemera, Executive Vice President and Head of Product Division di Hyundai Motor Group, che ha dichiarato:

Per Hyundai e Kia, prodotto ed esperienza del cliente sono strettamente connessi a convenienza e vantaggi concreti. Con l’investimento in Ionity, siamo ora parte di uno dei network di infrastruttura di ricarica più completi in Europa. Ci impegniamo nella fornitura di soluzioni a 360° per rendere più semplice che mai alle persone il passaggio alla mobilità ecosostenibile.

Educazione alla mobilità elettrica e all’innovazione tra gli obiettivi del presente e del futuro secondo Michael Hajesch, CEO di Ionity: