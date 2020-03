Auto elettriche e ricarica: accordo tra Groupe PSA ed Enel-X

Accordo tra Groupe PSA ed Enel X per la ricarica delle auto elettriche, a disposizione dei clienti tre diversi pacchetti personalizzati.

Accordo tra Enel X e Groupe PSA per sostenere la mobilità elettrica. Il gruppo auto (che comprende Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel) offrirà, in accordo con il fornitore energetico, pacchetti comprensivi di soluzioni per la ricarica delle auto elettriche acquistate.

L’iniziativa si svolgerà grazie all’integrazione del network e-mobility Enel X con il servizio Free2Move. La rete di ricarica sarà accessibile lungo tutto il territorio italiano. Sono tre le soluzioni di ricarica personalizzate rivolte da Enel X in accordo con PSA:

Pacchetto Home – Possibilità di installare nel proprio garage una JuiceBox di Enel X da 3,7 kW o da 7,4 kW per ricaricare il proprio veicolo;

Pacchetto Street – Il cliente potrà acquistare un bonus per l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica della rete di Enel X;

Pacchetto Full Recharge – Integra le soluzioni domestiche e pubbliche consentendo un’esperienza di ricarica completa.

All’interno dell’accordo anche l’installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei dealer di Groupe PSA Italia. L’integrazione del servizio Free2Move di Groupe PSA all’interno del network e-Mobility di Enel X è stata resa possibile grazie alla piattaforma Hubject. Gaetano Thorel, direttore generale di Groupe PSA Italia:

Grazie alla collaborazione con Enel X, offriamo ai clienti italiani di Groupe PSA un servizio completo, trasparente “chiavi in mano” con piani di ricarica che rendono ancora più facile abbracciare la mobilità a zero emissioni. Ancora una volta Groupe PSA si conferma leader nella declinazione di una mobilità elettrificata, sostenibile e accessibile.

