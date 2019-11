Auto elettriche e ibride: Smart EQ Fortwo regina del mercato a ottobre

Fonte immagine: Daimler

Nel mese di ottobre, la piccola Smart EQ Fortwo ottiene la corona della regina del mercato delle auto elettriche staccando tutti.

In Italia continua anche ad ottobre la crescita del mercato delle auto elettriche e delle auto ibride, anche se va fatto un qualche distinguo. A spiccare è sopratutto il segmento delle Full Hybrid con 11.678 autovetture immatricolate, con una crescita del 41,7%. Questa categoria di auto oggi rappresenta una quota di mercato pari al 7,4%. Bene anche le Plug-In, con 845 auto immatricolate e una crescita del 48,2%. Quota di mercato dello 0,5%. Benino, ma non benissimo anche le elettriche pure con 939 immatricolazioni.

Le auto elettriche possono disporre adesso di una quota di mercato dello 0,6% (crescita del 59,4%). Possono sembrare numeri positivi, ma a settembre questa nicchia di mercato aveva fatto segnare numeri migliori con un market share complessivo che era arrivata circa allo 0,9%.

Andando ad analizzare con la lente di ingrandimento proprio la nicchia di mercato delle auto elettriche nel mese di ottobre si scoprono alcuni dati interessanti. Un po’ a sorpresa la piccola Smart EQ Fortwo stacca decisamente tutti con ben 407 auto immatricolate. Viceversa c’è stato un drastico calo della Tesla Model 3, che ha fatto segnare solamente 54 immatricolazioni contro le 325 del mese precedente. Un calo importante, frutto probabilmente della non linearità delle consegne che da sempre contraddistingue il brand americano. In tal senso il prossimo mese sarà importante per capire proprio questo aspetto. Comunque, da inizio anno la Model 3 è nella top 3 delle auto elettriche più vendute.

Nel mese di ottobre secondo posto per la Nissan Leaf con 96 immatricolazioni. Terza gradino del podio di questa particolare classifica per la Renault Zoe con 89 immatricolazioni. Va detto comunque che, a parte il caso della Smart Fortwo, la maggior parte dei modelli in commercio ha visto un calo nelle vendite rispetto al mese di settembre, ma non marcato come nel caso della Model 3 di Tesla. A pesare, probabilmente, anche una certa scarsità delle auto disponibili.