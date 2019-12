Auto elettriche: classifica 2019 delle più vendute nel mondo

Tesla supera BYD Auto e diventa ufficialmente il costruttore che vende più auto elettriche al mondo.

Tesla sul tetto del mondo per quanto riguarda la classifica del 2019 delle auto elettriche più vendute. Un risultato non propriamente scontato visto che in termini prettamente di numeri, i modelli cinesi sono sempre andati molto forte. In particolare, la casa americana ha sempre dovuto giocarsela con BYD Auto, un produttore di automobili cinese di Shenzhen, nella provincia del Guangdong. Adesso però le cose sembrerebbero essere cambiate, con Tesla che ha preso saldamente il comando di questa speciale classifica.

Grazie a EV-Volumes – The Electric Vehicle World Sales Database, si possono leggere numeri molto interessanti su questo confronto a distanza. Dal 2016 il produttore cinese ha guadagnato saldamente la testa del mercato delle auto elettriche mondiale in termini di numeri con Tesla seconda, ma sempre a breve distanza. Dalla metà del 2019 le cose sono nettamente cambiate con il deciso sorpasso dell’azienda di Elon Musk.

Il merito, facilmente intuibile, è della Model 3, che ha saputo mettere il turbo alle vendite di Tesla. Inoltre in Cina gli incentivi per le auto elettriche sono finiti e questo sicuramente ha penalizzato ulteriormente le vendite di BYD Auto visto che questo brand vende prevalentemente a casa propria. Relativamente a questa particolare classifica, dunque, Tesla sembra che potrà resistere al primo posto molto a lungo.

All’orizzonte si vede già la Model Y, che non potrà che dare un ulteriore impulso alle vendite di Tesla. In aggiunta, la società americana sta mettendo in funzionamento la sua fabbrica in Cina. La produzione locale delle famose auto elettriche americane potrebbe “penalizzare” ulteriormente le vendite dei brand interni. Tesla è dunque ufficialmente il costruttore che vende più auto elettriche al mondo. Un primato di cui devono “preoccuparsi” non solo i brand cinesi ma anche quelli europei ed americani che stanno investendo molto per diventare competitivi in questo mercato.