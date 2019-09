Auto elettriche, boom di vendite in Italia: +109% rispetto al 2018

Boom di auto elettriche in Italia; secondo i dati di UNRAE, nei primi 8 mesi del 2019 sono state immatricolate 6453 autovetture.

Il mercato delle auto elettriche cresce in maniera sensibile in Italia. Nei primi 8 mesi del 2019 sono state immatricolate ben 6.453 autovetture a batteria. Numeri alla mano si tratta di una crescita del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente il mercato delle auto elettriche in Italia vale lo 0,5% di quello complessivo. Il 41% degli acquisti sono stati effettuati dai privati. A seguire le società di noleggio a lungo termine con il 30,7% del totale. I modelli immatricolati risultano 26, contro i 22 di un anno fa.

Dati davvero molto interessanti che giungono da un report effettuato dal Centro Studi e Statistiche UNRAE in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Entrando nello specifico di questo report, il Centro Studi ha approfondito soprattutto le scelte dell’acquirente privato. Quello che emerge è che gli acquisti di auto elettriche, almeno nei primi 8 mesi del 2019, sono state effettuati prevalentemente dagli uomini (72,4%). L’età rappresentativa si colloca tra i 46 a 55 anni, con il 32,8% di quota di mercato.

Andando ad analizzare il mercato dell’auto elettrica in Italia dal punto di vista geografico, i 3/4 degli acquisti di autovetture si concentrano nel Nord del Paese. Tuttavia la città di Roma si colloca ancora al primo posto per numero di immatricolazioni. Osservando le persone che hanno dato in permuta la loro autovettura, nei primi 5 mesi dell’anno il 45% delle auto permutate disponeva di motorizzazione diesel. Quota 35% invece per le auto permutate dotate di alimentazione a benzina.

Curiosamente, tra le auto date in permuta ci sono anche quelle elettriche (10%). Un fenomeno che si spiega sicuramente con le promozioni che alcune case automobilistiche lanciano in occasione dell’uscita di nuove versioni del modello in uso. Il report del Centro Studi analizza anche il fenomeno dell’usato delle auto elettriche. Nei 5 mesi sono stati 422 i passaggi di proprietà al netto delle minivolture, con oltre il 57% che coinvolge quattro principali modelli.