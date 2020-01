Auto elettriche 2020: tutti i modelli in arrivo

La mobilità a zero emissioni avrà un boom nel 2020: ecco tutte le auto elettriche in uscita.

Parliamo di: Auto elettriche

Siamo nel pieno della rivoluzione elettrica nel mondo dell’auto. Tutti i car maker hanno in serbo uno o più modelli elettrici che da febbraio in poi arriveranno sul mercato.

Ecco un elenco sintetico, mese per mese, delle auto elettriche in arrivo nel 2020:

Febbraio 2020

Opel Corsa elettrica – Vauxhall Corsa-e: userà la stessa piattaforma di Peugeot 208 e DS 3 Crossback e garantirà un’autonomia fino a 400 Km.

Skoda Citigo-e IV: la prima Skoda elettrica avrà un’autonomia di 263 Km.

Marzo 2020

Maserati Alfieri: la prima elettrica della compagnia verrà svelata al Geneva Motor Show, ma verrà commercializzata effettivamente solo nel 2021. Avrà un triplo motore elettrico con quattro ruote motrici e batteria da 800V.

Seat el-Born: la compatta elettrica di casa Seat avrà lo stesso pianale della Volkwagen ID3 e un’autonomia di 400 Km.

Fiat 500e: per noi italiani, ma non solo, è l’auto elettrica più attesa del 2020. La zero emissioni di casa FCA verrà rivelata al Salone di Ginevra anche se è stata sorpresa in alcuni scatti spia che tuttavia non ne hanno rivelato le fattezze.

Kia Soul EV: avrà una batteria da 64kWh agli ioni di litio e un’autonomia che si dovrebbe aggirare intorno ai 450 Km.

Mini Electric: una delle elettriche più attese del 2020 e potenzialmente l’auto che potrebbe rendere le zero emissioni belle e appetibili oltre che amiche dell’ambiente. L’autonomia dovrebbe aggirarsi sui 220 Km.

Peugeot e-208: il secondo modello totalmente elettrico di Peugeot avrà una batteria da 50kWh e 308 Km di autonomia.

Seat Mii Electric: la citycar elettrica targata Seat con batteria da 36.8kWh e circa 260 Km di autonomia.

Volkswagen e-Up!: la seconda edizione della citycar Volkswagen è molto attesa. A fronte di un prezzo contenuto avrà una batteria da 32.3kWh e 259 Km di autonomia.

Giugno 2020

DS 3 Crossback E-Tense: condividerà la piattaforma con Vauxhall Corsa e Peugeot 208, ma sarà la prima DS elettrica. Autonomia da 289Km e 50kWh di batteria al litio.

Honda e: compatta elettrica targata Honda con 218 Km di autonomia e

Skoda Vision E: verrà svelata nel 2020 ma non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2021.

Polestar 2 : prodotta da un sotto-brand di Volvo la vettura è un SUV che promette addirittura 500 Km di autonomia.

Volkswagen ID 3: vettura nata come elettrica e basata sulla piattaforma MEB, avrà diversi pacchi batteria che le consentiranno un’autonomia variabile tra 400 e addirittura 600 Km.

Ma le novità per il 2020 non sono finite, tra autunno e inverno ne arriveranno molte altre:

Autunno 2020

BMW iX3

Tesla Model Y

Volvo XC40 Recharge

Inverno 2020

Audi Q4 e-tron

Pininfarina Battista

Tesla Roadster