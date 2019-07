Auto elettrica: piace, ma costa troppo secondo uno studio

L'auto elettrica piace a tutti ma i suoi alti costi ne frenano la diffusione; l'Osservatorio Auto Findomestic ha scattato una foto di questo mercato.

Parliamo di: Auto elettriche

L’auto elettrica piace, anche agli italiani, ma costa troppo. Questa è una delle conclusioni a cui è arrivato l’Osservatorio Auto Findomestic, che ha condotto un’indagine in 16 Paesi per valutare punti di forza e di debolezza delle auto elettriche. L’Osservatorio ha scoperto che la maggior parte delle persone vorrebbe possedere un’auto a batteria, ma che alla fine sono molto pochi quelli che la comprano. Interrogando un panel di automobilisti in 16 Paesi del mondo nel report si evidenzia come nei prossimi 5 anni il 57% del campione intervistato a livello mondiale dichiara che acquisterà un’auto ibrida, soprattutto in Messico (80%), Italia (76%), Spagna (75%) e Brasile (75%), mentre il 43% risponde che ne comprerà una tutta elettrica, con percentuali che si attestano intorno al 70% in Messico (72%), Brasile e Cina (68%).

L’auto elettrica forse non è il mezzo di trasporto di oggi, ma è sicuramente quello di domani, come mettono in evidenza questi dati. Secondo Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Auto Findomestic, il principale ostacolo alla diffusione delle auto elettriche ad oggi è il loro costo di acquisto, giudicato troppo alto e poco concorrenziale. Secondo l’indagine dell’Osservatorio l’86% del campione mondiale, il 91% degli italiani, è perfettamente consapevole che il veicolo elettrico costi più dell’equivalente termico e il 42%, 32% degli italiani, non è disposto a sostenere alcuno sforzo economico supplementare per acquistare un’auto elettrica.

Gli unici Paesi in cui le auto elettriche sono sensibilmente incentivate risultano essere la Cina e la Norvegia dove gli acquirenti possono usufruire di bonus economici e fiscali di una certa rilevanza. La ricerca dell’Osservatorio Auto Findomestic ha voluto analizzare anche altri aspetti delle auto elettriche e cioè i loro punti di forza e di debolezza. L’86% degli intervistati, l’83% in Italia, afferma di apprezzare la fluidità della guida grazie anche all’accelerazione bruciante e all’assoluta silenziosità di marcia. Agli automobilisti piace molto anche il fatto che le auto elettriche presentino costi di manutenzione e di utilizzo inferiori a quelli delle comuni auto termiche.

Anche l’aspetto green è un importante valore aggiunto per l’89% dei possessori di auto, il 93% in Italia. Un automobilista su tre è attento a come viene prodotta l’elettricità che alimenta le automobili e a come vengono smaltite le batterie. Paradossalmente, da questo punto di vista, le auto elettriche francesi e norvegesi riducono notevolmente le emissioni di gas serra, mentre quelle americane e cinesi risultano più inquinanti delle auto equivalenti a motore termico.

Uno dei punti di debolezza emersi dall’indagine riguarda però l’autonomia. Il 54% (46% in Italia) del campione intervistato acquisterebbe un’auto elettrica solo se l’autonomia superasse i 300 km. Il problema maggiore è comunque sulla rete di ricarica, la cui implementazione lungo la rete stradale e autostradale rassicurerebbe i due terzi degli automobilisti di tutto il mondo, 71% in Italia, che reputano le attuali infrastrutture ampiamente insufficienti. Il presidente UNRAE, Michele Crisci, ha commentato in questo modo il mondo delle auto elettriche: