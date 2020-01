Australia: storia di una lumaca fosforescente che sopravvive agli incendi

Sono state individuate circa 60 lumache del Monte Kaputar dai colori vivaci, sopravvissute anche se ora a causa degli incendi sono senza habitat.

La notizia viene dall’Australia e ha dell’incredibile: una lumaca fosforescente residente nel Paese è sopravvissuta agli incendi boschivi nonostante avessero completamente distrutto il suo habitat. Circa 60 delle lumache del Monte Kaputar dai colori vivaci, che possono raggiungere le dimensioni di una mano umana, sono state individuate dai ranger del National Parks and Wildlife Service .Sarebbero riuscite a sopravvivere al fuoco perché si erano “ritirate nelle fessure rocciose” del monte dove si trovavano, come sostenuto dal malacologo del Museo australiano Frank Köhler.

La lumaca fosforescente australiana

La comunità ecologica del Monte Kaputar comprende tre specie di lumache carnivore che non si trovano in nessun’altra parte del mondo ed è importante che vengano preservate. Quelle fosforescenti potrebbero aver bisogno di circa cinque anni per riprendersi dagli incendi e poi sopravvivere almeno 20 anni. L’apocalisse di fuoco che ha colpito l’Australia, intanto continua a mietere vittime, dopo aver ucciso almeno un miliardo di animali; le stime non sono ancora definitive. il Wwf ha calcolato che agli inizi di novembre i roghi hanno bruciato le Gospers Mountains, riducendo in cenere quasi 200.000 ettari di foreste, per poi raggiungere le Blue Mountains, enorme sistema di aree protette dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, di cui circa il 20% è andata bruciata da ottobre ad oggi. Si stima che le fiamme abbiano bruciato oltre il 10% della superficie dei Parchi Nazionali del Nuovo Galles del Sud, la regione più colpita del Paese ma le lumache fosforescenti sono sopravvissute: che sia questo un segno di speranza e di rinascita?