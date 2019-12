Audi e-tron Sportback: i listini italiani, si parte da 75mila euro

Fonte immagine: Audi

Audi e-tron Sportback entra ufficialmente nei listini della Casa tedesca con due varianti e tre allestimenti: si parte da oltre 75 mila euro.

Parliamo di: Auto elettriche

Audi ha inserito all’interno dei suoi listini la nuova Audi e-tron Sportback, che è stata svelta ufficialmente giusto poche settimane fa al Salone dell’Auto di Los Angeles. Il SUV-coupé elettrico dall’anima sportiva affianca così il già ben noto e apprezzato SUV e-tron. La nuova proposta della Casa dei quattro anelli è disponibile in due versioni con tre allestimenti. Si parte da 75.400 euro.

Audi e-tron Sportback sarà disponibile, come la cugina SUV, nelle varianti 55 e 50. La differenza maggiore è a livello di powertrain. Il modello Audi e-tron Sportback 50 dispone di una soluzione dual motor da 313 cavalli con pacco batteria agli ioni di litio da 71 kWh (64,7 utilizzabili). Il modello Audi e-tron Sportback 55 si caratterizza invece per una soluzione sempre dual motor, ma con una potenza massima di 408 cavalli. La capacità della batteria, in questo caso, sale a 95 kWh (86,5 kWh utilizzabili). L’autonomia secondo il ciclo WLTP per il modello 50 è di 336 Km. Valore che sale a 446 Km per il modello 55 con batteria più capiente.

Come accennato all’inizio Audi e-tron Sportback sarà offerta in tre allestimenti ben distinti: e-tron, e-tron Business ed e-tron S line edition. I prezzi sono i seguenti:

e-tron 50 quattro – 75.400 euro (e-tron); 81.100 euro (e-tron Business); 83.000 euro (e-tron S line edition)

– 75.400 euro (e-tron); 81.100 euro (e-tron Business); 83.000 euro (e-tron S line edition) e-tron 55 quattro – 87.400 euro (e-tron); 93.100 euro (e-tron Business); 95.000 euro (e-tron S line edition)

L’allestimento e-tron è quindi quello base, ma già ricco. e-tron Business offre in più gli interni in pelle, un kit estetico e cerchi da 20 pollici. L’allestimento top di gamma offre in più cerchi da 20 pollici con disegno specifico e sospensioni ad aria a controllo elettronico. Maggiori informazioni sulle caratteristiche dell’auto sono disponibili sul sito ufficiale di Audi Italia.