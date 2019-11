Audi e-tron si aggiorna e guadagna 25 Km di autonomia

Audi aggiorna il suo SUV elettrico e-tron ottimizzando tutto il powertrain e guadagnando 25 Km di autonomia.

Ogni dettaglio conta, soprattutto sulle auto elettriche, che devono essere studiate accuratamente per garantire la migliore efficienza possibile. Lo sa bene Audi, che ha annunciato un aggiornamento tecnico del suo SUV e-tron 55 quattro che ha permesso di guadagnare ben 25 Km di autonomia. Complessivamente dunque, il SUV elettrico può contare su ben 436 Km di percorrenza secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Per arrivare a questo risultato Audi ha ottimizzato a 360 gradi il powertrain dell’auto elettrica. Gli interventi sono stati molteplici e tutti molto particolari. La loro somma ha consentito di aumentare sensibilmente il range del SUV elettrico. Innanzitutto, un primo intervento ha riguardato la batteria, l’Audi e-tron 55 quattro dispone di un pacco batteria 95 kWh. Il costruttore ha deciso di aumentare sino a 86,5 kWh l’energia effettivamente disponibile. Più energia significa più autonomia ma gli interventi hanno riguardato anche altre componenti dell’auto.

Durante la marcia lavorerà quasi esclusivamente il motore elettrico posteriore. Quello anteriore entrerà in funzione sono in caso di richiesta di potenza aggiuntiva o in situazioni di scarsa aderenza. Migliorato anche il sistema di recupero dell’energia in frenata. Durante le decelerazioni è possibile arrivare a recuperare sino a a 220 kW di energia partendo da una velocità di 100 Km/h.

Audi è intervenuta anche sul sistema di raffreddamento del powertrain che comprende quattro circuiti separati. Sistema che è stato rivisto e ora regola la temperatura dei componenti ad alta tensione in modo ancora più efficiente. Grazie ad un calo della portata del liquido refrigerante, la pompa lavora meno e quindi consuma un quantitativo minore di energia.

Dunque, la disponibilità di più energia e la riduzione dei consumi energetici hanno permesso di recuperare 25 Km di autonomia. Il prezzo di listino della versione aggiornata dell’Audi e-tron 55 quattro non sarà modificato.

Parallelamente, però, arriva anche la versione “S line Exterior” che offre cerchi da 20 pollici e sospensioni pneumatiche oltre ad alcune lievi differenze di design per rendere il SUV ancora più “aggressivo”.