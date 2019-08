Audi e-tron Scooter, monopattino elettrico per la mobilità urbana

Fonte immagine: Audi

Audi e-tron Scooter è un ibrido monopattino elettrico - skateboard per la mobilità urbana che arriverà nel 2020 a circa 2000 euro.

Parliamo di: Monopattini elettrici

Il nuovo veicolo elettrico di Audi della famiglia e-tron non è un SUV o una macchina sportiva, bensì una via di mezzo tra un monopattino elettrico e uno skateboard. Audi e-tron Scooter, questo il suo nome, è stata pensato per la mobilità urbana e combina i vantaggi di un monopattino e di uno skateboard all’interno di un unico mezzo di trasporto agile e veloce per la città.

Come un monopattino elettrico può essere piegato e riposto facilmente nel bagagliaio di un’auto, ma si guida come uno skateboard spostando il peso del corpo nelle varie direzioni. Inoltre si controlla con una sola mano e quindi le persone sono in grado di guardarsi intorno e fare segnali con la mano libera. Audi e-tron Scooter è un mezzo di trasporto alternativo per la mobilità urbana e decisamente interessante in un momento in cui i monopattini elettrici stanno trovando sempre più diffusione nelle città. In Italia, per esempio, è da poco partita la sperimentazione dell’utilizzo di questi veicoli elettrici.

Audi e-tron Scooter mette in evidenza una scheda tecnica completa che lo mette alla pari con prodotti similari già presenti sul mercato. Il peso è di circa 12 Kg ed è in grado di raggiungere la velocità massima di 20 Km/h. Secondo Audi l’autonomia è di 20 Km, quindi più che adeguata per gli spostamenti urbani. Presente un sistema di rigenerazione che va a recuperare energia durante le frenate o le eventuali discese affrontate.

Presente anche un comodo mini display da cui visualizzare alcuni dettagli di funzionamento come lo stato di carica. Audi e-tron Scooter dispone di un impianto di illuminazione anteriore e posteriore per poter circolare anche in condizioni di bassa luminosità. Questo mezzo elettrico per la mobilità urbana è anche smart. Grazie alla connettività Bluetooth può interfacciarsi con un’app per consentire alle persone di poter configurare alcuni parametri di funzionamento. Audi e-tron Scooter arriverà sul mercato nel 2020 a un prezzo attorno ai 2.000 euro. Un costo sensibilmente superiore a quello di molti diretti competitors.