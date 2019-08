Audi e-tron 50 quattro: 313 cavalli e 300 Km di autonomia

Fonte immagine: Audi

Audi e-tron 50 quattro è la nuova entry level dei SUV elettrici della famiglia e-tron: arriverà a fine anno con 300 Km di autonomia a meno di 75 mila euro.

Parliamo di: Auto elettriche

Audi ha deciso di allargare la famiglia dei suoi SUV elettrici della famiglia e-tron con il nuovo modello e-tron 50 quattro che si affianca all’attuale e-tron 55 quattro, sul mercato da circa un anno. Chiamarlo entry level è azzardato visti prezzi e contenuti, ma Audi ha voluto offrire ai suoi clienti un modello più accessibile visto che sarà proposto da un prezzo più basso anche se ovviamente non alla portata di tutti.

Esternamente, il nuovo modello è del tutto simile a quello già in commercio e anche le dotazioni tecnologiche sono le medesime. Quello che cambia è il powertrain a livello di motori e pacco batteria. L’attuale e-tron 55 quatto dispone di un pacco batteria da 95 kWh in grado di consentire oltre 400 Km nel ciclo di omologazione WLTP. La nuova Audi e-tron 50 quattro integra invece un pacco batteria da 71 kWh. Nonostante i 24 kW in meno la nuova auto elettrica può disporre comunque di 300 Km di autonomia sempre secondo il ciclo di omologazione WLTP. Il minor peso della batteria permette all’autovettura di mantenere una buona efficienza.

Inoltre, è sempre presente il sofisticato sistema di recupero dell’energia che sfrutta al massimo le decelerazioni. La nuova Audi e-tron 50 quattro dispone sempre di due motori elettrici e quindi pure della trazione integrale. Tuttavia la potenza è inferiore. Chi potrà guidare questo SUV elettrico potrà contare su 313 cavalli e su una coppia massima di 540 Nm. Numeri che comunque consentono un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 7 secondi ed una velocità di 190 Km/h autolimitata.

La nuova Audi e-tron 50 quattro carica leggermente più lentamente del modello e-tron 55 dalle colonnine a corrente continua. La potenza massima di ricarica è di 120 kW contro i 150 kW del modello con batteria più grande. Fortunatamente è sempre presente il caricatore a corrente alternata da 11 kW con quello da 22 kW opzionale. La nuova Audi e-tron 50 quattro arriverà verso la fine dell’anno a un prezzo di partenza inferiore ai 75 mila euro.