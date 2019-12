Attrezzo per addominali: quale comprare e prezzi

Fonte immagine: iStock

Addominali scolpiti come in palestra, ecco gli attrezzi utili per ottenere buoni risultati e relativi prezzi.

Parliamo di: Tornare in forma

Avere addominali scolpiti e pancia piatta sono obiettivi che possono accomunare sia uomini che donne. Ottenere un fisico scultoreo può richiedere una certa dose di sforzo, oltre che di tempo. In molti casi è spesso richiesto di recarsi in una palestra per svolgere determinati esercizi utilizzando attrezzi o macchinari. È possibile però acquistare alcuni semplici strumenti che consentiranno di ottenere i risultati sperati anche a casa.

Gli attrezzi per sviluppare i muscoli addominali sono diversi e vanno dalla panca agli elastici, passando per strumenti più tecnologici come l’elettrostimolatore o l’AB Trainer. Di seguito alcuni dei modelli più richiesti da chi vuole tornare in forma ottenendo pancia piatta e addome scolpito.

Attrezzo per addominali: quale comprare e prezzi

AB Trainer

L’AB Trainer di Ultrasport è un attrezzo che stimola lo sviluppo dei muscoli addominali. Rivestito in materiale espanso, garantisce una buona aderenza anche su pavimenti lisci. Non sollecita la colonna vertebrale riducendo così il rischio di effetti collaterali indesiderati.

Allena con efficacia la parte centrale del corpo rafforzando sia gli addominali superiori che quelli inferiori e laterali. Attraverso un sistema di fissaggio a vite può essere ridotto a dimensioni minime con facilità. Il prezzo di listino è di 29,99 euro.

=> Leggi di più su Amazon

Torna al menu dei prodotti

Elettrostimolare per addominali

Tra gli attrezzi per sviluppare gli addominali figura anche l’elettrostimolatore muscolare RIRGI. Tramite impulsi elettrici diretti ai muscoli aiuta a tonificare la parte interessata e a ridurre il grasso. Ideale per l’allenamento anche di braccia e gambe.

Un utilizzo di 20 minuti al giorno equivale a 2 km di corsa o 1 ora di nuoto. Leggero e portatile, può essere utilizzato anche quando si guarda un film o persino quando si è in giro per lo shopping. Può fungere anche da massaggiatore per chi vuole rilassarsi. Il prezzo di listino è di 30,99 euro.

=> Scopri l’offerta su Amazon

Torna al menu dei prodotti

Panca per addominali

Quella Sportstech è una panca per addominali professionale, con supporto per le ginocchia regolabile e pedana rotante. Quest’ultima offre un’ottima soluzione per l’allenamento degli addominali laterali. Dispone di 25 livelli di regolazione del peso ed è quindi consigliata sia per principianti che per utilizzatori avanzati.

Il display compatto consente di monitorare l’allenamento, mentre il supporto imbottito per le braccia garantisce un confort maggiore. Pieghevole, per ridurre l’ingombro una volto terminata la sessione. Il prezzo di listino è di 109,95 euro.

=> Valutala su Amazon

Torna al menu dei prodotti

Ruota muscolare addominale

La ruota muscolare addominale AB è un attrezzo studiato per ridurre la pancia ed eliminare il grasso addominale. Grazie al suo sistema di allenamento contribuisce a scolpire gli addominali e i muscoli del tronco. Può essere utilizzata comodamente a casa.

Realizzata in materiali che ne assicurano una maggiore durante nel tempo, questa attrezzatura occupa poco spazio ed è leggera e silenziosa. Manici con imbottitura morbida e ruote con gomma antiscivolo. Il prezzo di listino è di 22,85 euro.

=> Cogli l’offerta su Amazon

Torna al menu dei prodotti

Tummy Trainer

L’attrezzo per addominali Tummy Trainer è uno strumento utile per chi vuole cominciare il proprio percorso verso una pancia piatta e un addome scolpito. Rappresenta un buon modo per allenarsi quando si è principianti, mentre potrebbe non soddisfare le esigenze di chi vuole esercitarsi ad alto livello.

È costituito da un manubrio e da due appendici destinate ai piedi, mentre la parte centrale consiste in un elastico. Il prezzo di listino è di 15,62 euro.

=> Trovalo su Amazon

Torna al menu dei prodotti