Attivisti Extinction Rebellion bloccano metro, aggrediti dai pendolari (video)

Fonte immagine: Foto di Helena Volpi da Pixabay

Attivisti di Extinction Rebellion protestano per il clima e bloccano la metro a Londra nell'ora di punta: aggrediti dai pendolari, il video.

Buona la causa, quantomeno discutibile la modalità di protesta. Gli attivisti di Extinction Rebellion sono entrati in scena a Londra bloccando un convoglio della metropolitana in corrispondenza dell’ora di punta. Un’azione molto poco gradita dai pendolari che si trovavano in quel momento sulla banchina della fermata di Canning Town, tanto che la situazione è presto degenerata. Gli stessi viaggiatori hanno aggredito alcuni dei manifestandoli.

Nelle immagini video che hanno seguito l’accaduto è possibile notare gli attivisti di Extinction Rebellion camminare sopra il convoglio, bloccandone di fatto la ripartenza. Esasperati dalla situazione alcuni pendolari sono passati al lancio di oggetti, provando poi a risolvere da soli la situazione cercando di tirare giù i manifestanti dal tetto dei vagoni.

Uno degli attivisti è stato afferrato per una gamba e trascinato sulla banchina, dove è stato picchiato da alcuni dei presenti. Pestaggio interrotto soltanto dall’iniziativa di alcuni altri viaggiatori, che insieme ad agenti della vigilanza si sono frapposti tra lui e i pendolari infuriati.

Dura la condanna del sindaco di Londra Sadih Khan, che ha definito le azioni dei manifestanti “illegali ed estremamente pericolose”, oltre che “inaccettabili”. Secondo il primo cittadino londinese tali gesti si rivelerebbero “controproducenti” per quanto concerne la causa che Extinction Rebellion afferma di supportare.

Azioni che sono proseguite in alcune città malgrado fosse terminata il 13 ottobre la proclamata settimana di azioni a sostegno della lotta climatica. Tra le proteste messe in atto dagli attivisti in questi giorni anche l’iniziativa solitaria di un uomo, che giovedì 10 si è arrampicato su un volo di linea della British Airways, pronto a decollare dal London City Airport.