ATM Milano, da oggi le nuove tariffe: biglietti a 2 euro

Fonte immagine: Foto di benfuenfundachtzig da Pixabay

Al via da oggi le nuove tariffe per il trasporto pubblico a Milano: le principali novità e le variazioni in arrivo nel 2020.

Parliamo di: Mobilità Sostenibile

Al via da oggi le nuove tariffe per il trasporto pubblico ATM a Milano. Come annunciato da Palazzo Marino negli scorsi mesi dal 15 luglio 2019 sono diverse le variazioni che interesseranno gli utenti dei mezzi pubblici milanesi, a cominciare dal prezzo del biglietto singolo: d’ora in poi costerà 2 euro. Novità previste anche per quanto riguarda le aree coperte dai tagliandi, che sono state rimodulate in “9 cerchi”.

La più evidente tra le novità introdotte riguarda il biglietto ATM singolo, che passa da 1,5 a 2 euro e potrà essere utilizzato a Milano e nei 21 Comuni che compongono l’hinterland meneghino. In più il tagliando potrà essere timbrato più volte senza un limite preciso di utilizzi, sui mezzi ATM (bus, tram, metro) come su quelli Trenord, purché entro i 90 minuti di validità dello stesso.

Il ritocco dei prezzi non interesserà l’abbonamento annuale, che resta fisso a 330 euro, mentre quello mensile passa da 35 a 39. Per gli under 14 in arrivo una speciale tessera, che permetterà di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico milanese e quello della Provincia di Monza e Brianza. Dopo la richiesta da parte dei genitori, la famiglia dovrà attendere la tessera a casa per circa due mesi: nel frattempo l’unger 14 potrà circolare in maniera gratuita mostrando la ricevuta.

Verranno introdotte dal 2020 alcune novità assolute all’interno del sistema. Come la tessera elettronica, simile alla “Oyster card” londinese, che permetterà al possessore di utilizzare sempre la tariffa più conveniente in caso di spostamento multimodale. A disposizione dei viaggiatori anche un abbonamento esteso, che avrà una validità pluriennale (minimo 24 mesi) a fronte di uno sconto del 10%: ammesso, come già possibile per l’annuale classico, il pagamento attraverso l’app di Telepass Pay X. Dal 2020 spazio anche al biglietto ridotto, che avrà un costo inferiore ai 2 euro a fronte di una minore durata (rispetto ai 90 minuti previsti per il titolo normale).