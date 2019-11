Assorbenti lavabili: come funzionano, prezzi e quali comprare

Gli assorbenti lavabili rappresentano una soluzione ecologica e igienica per gestire il flusso mestruale: ecco come funzionano, i prezzi e quali comprare.

Gli assorbenti lavabili rappresentano un’alternativa comoda, e decisamente economica, per la gestione del ciclo mestruale femminile. Questi prodotti, facili da applicare, garantiscono un elevato potere assorbente senza però pesare sull’ambiente: la produzione di soluzioni monouso, infatti, è oggi uno dei principali problemi per lo smaltimento dei rifiuti. Ma come funzionano, quali sono i prezzi e quali comprare?

Il funzionamento degli assorbenti lavabili è decisamente semplice. Realizzati normalmente in fibre naturali, e spesso dotati di apposita tasca per l’inserimento di un tessuto di bambù per aumentarne le capacità di trattenere il flusso, si adagiano sulla lingerie come le soluzioni usa e getta. Alcuni prevedono anche delle comode ali con clip, per garantirne una maggiore stabilità, e i modelli più elaborati incorporano anche uno strato antiscivolo per aumentare l’aderenza agli slip. Dopo l’utilizzo, possono essere semplicemente lavati a mano o in lavatrice a seconda delle indicazioni del produttore. I prezzi variano da poche decine di euro a qualche centinaio, a seconda dei materiali impiegati e dal numero di esemplari nella confezione.

Assorbenti lavabili: i migliori

Natissy, 6 assorbenti S e M

Per chi fosse alla ricerca di assorbenti dalla forma classica, di misura S e M, Natissy offre la sua confezione da 6 esemplari, accompagnata da un’apposita borsa di raccolta. Dalla decorazione moderna e delicata, dispongono delle certificazioni ecologiche GOTS, OEKO-TEK e Standard 100. Realizzati in tessuto naturale e senza sostanze chimiche, possono essere lavati anche a 95 gradi, per il massimo dell’igiene. Ancora, sempre in un’ottica ecologica, il produttore ha previsto una confezione completamente riciclabile, realizzata grazie all’amido di mais e di patate.

Il set> è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 47.87 euro. Qui per acquistarlo.

Rovtop, 7 assorbenti con ali

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione di fibra di bambù, con panno mestruale per il massimo della sicurezza nell’assorbimento del flusso, Rovtop propone il suo set da 7 esemplari. Lunghi 24.5 centimetri, si fissano facilmente agli slip grazie alle apposite clip, inoltre risultano del tutto naturali e altamente traspiranti. Certificati OEKO-TEK, garantiscono il massimo dell’igiene grazie alla possibilità di lavaggi frequenti, inoltre non includono elementi chimici per non alterare il PH di un’area così delicata.

Gli assorbenti sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarli.

Teamoy, 10 assorbenti con sacchetto

Chi avesse necessità di procurarsi un set assortito, può trovare nella proposta Teamoy un’utile soluzione. La confezione presenta infatti 10 assorbenti, suddivisi in tre di taglia small, quattro medi e tre di tagli grande. Grazie a uno strato antibatterico in fibra di bambù offrono il massimo dell’igiene, inoltre il design con ali garantisce il massimo della stabilità sullo slip. Facili da lavare, grazie anche ai materiali che ne permettono un immediato risciacquo in acqua corrente, si asciugano in fretta per utilizzi frequenti. È fornito, inoltre, un comodo sacchetto per la loro conservazione.

Il set è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 25.99 euro. Qui per acquistarlo.

Silingsan, 7 assorbenti salva-slip

Adatti sia per il ciclo mestruale che come semplici salva-slip, i 7 assorbenti Silingsan si caratterizzano per materiali naturali e fibra di bambù, nonché per un assorbimento istantaneo dei liquidi. Dotati di ali e dalle dimensioni di 25.5 centimetri, prevedono un esterno impermeabile per evitare fuoriuscite. Traspiranti e facili da lavare, sia a mano che in lavatrice, non presentano sostanze chimiche che possano risultare irritanti per l’intimo.

Gli assorbenti sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 11.99 euro. Qui per acquistarli.

Bear Design Papitto, 7 assorbenti in bambù

Dalle forme generose e dall’innovativo design antiscivolo, i 7 assorbenti Bear Design garantiscono il massimo dell’assorbimento e della freschezza, per un uso rapido ed ecologico. Capaci di adattarsi perfettamente alle forme femminili, vedono un design ad ali per la perfetta aderenza allo slip, inoltre la presenza di uno strato in fibra di bambù evita irritazioni e rispetta il naturale equilibrio della pelle. Ancora, sono progettati per evitare perdite oppure odori indesiderati.

Il set è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 23.49 euro. Qui per acquistarli.