Arsenico nel riso per bambini, l’allarme da uno studio UK

Allerta arsenico per il riso, studio britannico individua 28 prodotti oltre i limiti di legge tra i 55 analizzati.

Arsenico oltre i limiti ammessi dalla normativa UE nel riso destinato a neonati e bambini. A sostenerlo uno studio condotto dall’Institute for Sustainable Food della University of Sheffield, secondo il quale sarebbero risultati fuorilegge 28 prodotti sui 55 analizzati. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Ecotoxicology and Environmental Safety.

In base a quanto affermato dai ricercatori britannici si sarebbe verificato un diffuso superamento dei limiti di legge per quanto riguarda i campioni di riso analizzati, 55 prodotti venduti nel Regno Unito, con punte di 0,37 mg/chilo e una media tra i campioni fuorilegge di 0,152 mg per chilo. Seguendo le normative UE, stabilite per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori, anche in Gran Bretagna vigono limiti di 0,20 mg/kg per il riso bianco e di 0,25 per quello integrale non lucidato.

Limiti che scendono a 0,1 mg/kg per i bambini. Ha dichiarato il Dott. Manoj Menon, Environmental Soil Scientist presso il Dipartimento di Geografia della University of Sheffield, prima firma dello studio:

I prodotti a base di riso sono spesso considerati un’opzione sicura per neonati e bambini, ma la nostra ricerca suggerisce che per oltre metà del riso analizzato il consumo per i bambini dovrebbe essere limitati a 20 grammi al giorno per non incorrere nei rischi associati all’arsenico. Il Governo e la Commissione UE devono introdurre avvisi sull’etichette per avvertire le persone circa i livelli di arsenico così da permettere alle famiglie di informarsi e compiere scelte alimentari consapevoli.

Fonte: University of Sheffield