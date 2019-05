Arrivano i jeans che attirano i gatti

Dei jeans venduti in Giappone hanno, come effetto non preventivato, quello di attirare i gatti: ecco le ragioni che potrebbero spiegare il fenomeno.

Una linea di jeans creata da un brand giapponese presenta un’insolita, e forse non preventivata, peculiarità: attira i gatti. È questa l’ultima notizia che sta rimbalzando da un account all’altro dei social network, dove in molti si stanno interessando ai pantaloni prodotti da GU, una marca relativa al colosso della moda casual Uniqlo. Al momento, non sembra esservi una spiegazione ufficiale dell’incredibile attrazione che i felini dimostrano per questo indumento, tuttavia l’arcano potrebbe essere presto svelato.

La notizia si è diffusa negli ultimi giorni, quando diversi utenti hanno segnalato sui social network l’incredibile amore dei gatti per dei jeans prodotti di recente da GU. Così come riferisce Fox Life, i quadrupedi non riuscirebbero a rimanere troppo lontani da questi singolari pantaloni: alcuni vi si strusciano senza sosta, altri giocano con il tessuto, altri ancora amano leccarne la stoffa.

Sebbene non esista una spiegazione ufficiale a questo fenomeno, così come già anticipato, la soluzione al misterioso comportamento dei quadrupedi sarebbe già stata identificata. Così come sempre alcuni sui social riportano, i jeans – particolarmente economici, proposti a meno di 15 euro – sarebbero sottoposti a trattamenti di lavaggio e tintura naturali, basati su erbe. Fra queste anche piante simili alla Nepeta cataria, ovvero l’erba gatta, la pianta nota per determinare degli effetti singolari sui gatti sensibili ai suoi principi attivi.

L’erba gatta, se annusata dall’animale, ha un blando e innocuo effetto psicotropo sui felini, i quali possono risultare più calmi – o, al contrario, più attivi – dopo che vi sono entrati in contatto. Questa varietà vegetale è spesso inclusa nei giochi domestici per felini, come palline o altri ritrovati, ed è venduta anche in somministrazioni spray: viene scelta spesso, ad esempio, per stimolare i quadrupedi a impiegare correttamente la lettiera oppure il tiragraffi.

Al momento, i jeans in questione sono venduti unicamente in Giappone: non è dato sapere se verranno distribuiti nel resto del mondo.

