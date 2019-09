Aromaterapia: i diffusori dal design più accattivante

Fonte immagine: Pixabay

L'aromaterapia conquista sempre più persone: ecco i diffusori di fragranze dal design più accattivante, anche per decorare la casa.

Parliamo di: Rimedi naturali

L’aromaterapia è una disciplina che conquista sempre più appassionati in Italia. La possibilità di profumare l’ambiente con le più disparate fragranze, infatti, ha immediati benefici sull’organismo e sulle psiche: si può approfittare di note calmanti e rilassanti, ad esempio, ma anche scegliere degli aromi energizzanti nei periodi in cui la concentrazione deve essere al massimo. Ma come scegliere un diffusore, magari con un occhio di riguardo a un design accattivante?

Sul mercato sono disponibili i più svariati tipi di diffusori per l’aromaterapia, dalle forme più semplici a quelle più complesse, tali da diventare anche parte integrante dell’arredamento. Negli ultimi tempi si sono decisamente diffusi i modelli elettrici oppure a batteria, i quali non solo sono sicuri – impiegando resistenze anziché fiamme – ma possono anche decorare l’ambiente con fasci luminosi LED, delle più svariate colorazioni. Di seguito, qualche consiglio.

Diffusori di aromi: i più accattivanti

Odoga, diffusore a ultrasuoni di oli essenziali

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione semplice e poco ingombrante, ma anche di decorare casa con eleganza, Odoga offre un bellissimo diffusione a ultrasuoni di oli essenziali. Poco più grande di un comune bicchiere, prevede una superficie esterna completamente decorata con le sagome di rami d’albero, per un gioco di luci e ombre davvero rilassante. Il diffusore incorpora infatti dei LED dal bianco caldo, programmabili anche con un effetto candela, nonché un rivestimento argentato per riflettere in modi originali la luce. È inoltre presente un telecomando, che permette di azionare il dispositivo a distanza, e sempre da questo accessorio è possibile regolare l’intensità della luce o il suo spegnimento.

Il dispositivo presenta anche un sistema di sicurezza che determina la disattivazione dell’alimentazione in caso il serbatoio dell’acqua dovesse essere vuoto. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : elegante, efficace nella diffusione degli aromi, giochi di luce rilassanti;

: elegante, efficace nella diffusione degli aromi, giochi di luce rilassanti; Contro: alcuni lamentano la difficoltà di impostare opzioni aggiuntive, soprattutto dopo un uso ripetuto.

Il diffusore è offerto da Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 37.99 euro. Qui per acquistarlo.

Tenswall, diffusore di aromi e purificatore

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione più capiente, capace di aromatizzare, umidificare e purificare l’ambiente, Tenswall propone un diffusore potente ed efficace. Con il suo design a goccia, il dispositivo presenta una decorazione in legno, con l’estremità in plastica semi-trasparente per garantire la corretta emissione di luce. Sono presenti comodi pulsanti direttamente sul dispositivo – con anche la possibilità di impostare un timer – ed è incluso un sistema di sicurezza in grado di spegnere il dispositivo in carenza d’acqua.

La capienza è molto elevata – fino a 400 ml – e il design minimalista permette di posizionarlo in qualsiasi stanza della casa. La diffusione degli aromi copre fino ai 40 mq, 25 se viene attivata anche la funzione di depurazione. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : facile da usare, efficace sia nella diffusione di aromi che nella purificazione dell’aria;

: facile da usare, efficace sia nella diffusione di aromi che nella purificazione dell’aria; Contro: alcuni desidererebbero una diffusione più intensa dei profumi.

Il dispositivo è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 25.99 euro. Qui per acquistarlo.

The Body Source, diffusore con luci LED

Torna al menu dei prodotti

Sempre dalla forma a goccia come il precedente, ma dalle forme più allungate, il diffusore proposto da The Body Source garantisce ottime prestazioni. Dotato di una decorazione in legno, e di una parte superiore semi-trasparente per diffondere la luce LED, il device ha una capacità di circa 165 ml. Dotato di 7 LED a colori, per impostare la tonalità della luce di propria preferenza. L’autonomia è di circa 8 ore per uso ininterrotto, senza la necessità di ricaricare continuamente il serbatoio. Silenzioso ma potente, il prodotto può essere anche semplicemente impiegato come deumidificatore.

Elegante e minimale, secondo gli utenti Amazon il device presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : elegante, bello da vere, funzionale ed efficace anche come deumidificatore;

: elegante, bello da vere, funzionale ed efficace anche come deumidificatore; Contro: alcuni lamentano piccole problematiche con usi molto ripetuti.

Il dispositivo è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 25.99 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per il buon rapporto qualità prezzo, l’efficacia nella diffusione e i sistemi senza fiamma, la redazione consiglia l’acquisto del diffusore di The Body Source.