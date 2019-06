Arieggiatore per prato elettrico o manuale: guida alla scelta

L'arieggiatore è uno strumento indispensabile per garantire una crescita rigogliosa del prato: ecco la guida alla scelta tra elettrico oppure manuale.

Per poter approfittare di un prato sempre verde e rigoglioso, è necessario arieggiare ciclicamente il terreno. Questo processo permette infatti di rimuovere alcuni detriti presenti nel terriccio, come accumuli vegetali o muschio, che potrebbero sottrarre ossigeno e sostanze nutritive all’erba, impedendone una corretta crescita. Per raggiungere questo obiettivo si impiegano degli attrezzi specifici, chiamati arieggiatori: come funzionano e, soprattutto, quale scegliere tra elettrico o manuale?

In linea generale, l’arieggiatore è uno strumento dotato di rulli dentati: penetrando in profondità nel terreno, permette sia di portare ossigeno che di rimuovere i residui che potrebbero limitare la crescita dei ciuffi d’erba. Sul mercato sono disponibili diverse varietà dell’attrezzo: vi sono modelli manuali, che funzionano a spinta, oppure elettrici. Questi ultimi presentano delle fattezze simili ai comuni tosaerba, sebbene il funzionamento sia assai differente, e sono indicati sia per la velocità di esecuzione che per coprire campi di grandi dimensioni. Ancora, sebbene siano meno richiesti, esistono arieggiatori a scoppio o da scarpa: in questo caso si tratta di speciali suole dentate da applicare direttamente alle proprie calzature da lavoro. Per arieggiare il prato si attende solitamente la fine dell’inverno, poco prima dell’inizio del ciclo vitale dell’erba. Di seguito, qualche consiglio.

Arieggiatori manuali ed elettrici: i migliori

Greenkey Garden and Home, arieggiatore a rullo

Per chi fosse alla ricerca di uno strumento manuale, adatto a prati di piccole o medie dimensioni, Greenkey Garden and Home offre un comodo arieggiatore a rullo. Versatile ed economico, offre una grande facilità sia di montaggio che di utilizzo: è sufficiente, infatti, spingere l’attrezzo sul terreno da trattare utilizzando l’apposito manubrio. Il rullo in dotazione presenta una lunghezza di 30 centimetri, con ben trenta punte da 4.5 centimetri, per entrare in profondità nel terreno senza troppo sforzo. Di buona fattura e realizzato in materiali resistenti, è indicato soprattutto per i neofiti del giardinaggio oppure ai semplici appassionati, per gestire delle aree non troppo estese.

L’azione sul terreno favorisce la ricrescita rapida dell’erba, incentivando lo sviluppo delle radici. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : leggero, facile da montare, comodo da usare, buon prezzo;

: leggero, facile da montare, comodo da usare, buon prezzo; Contro: non è destinato a un uso professionale, a volte può risultare leggero sul terreno.

Questa proposta è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 39.15 euro. Qui per acquistarla.

Einhell GC-Sa 1231, arieggiatore elettrico

Per tutti coloro che fossero interessati a una soluzione elettrica, Einhell propone il suo scarificatore GC-Sa 1231, dal facile e immediato utilizzo. Con un design poco ingombrante e dalle fattezze simili a un tosaerba, questo attrezzo può approfittare di una larghezza di ben 430 millimetri, nonché di 42 resistenti lame dotate anche di appositi cuscinetti. Può arieggiare il terreno fino a una profondità di 575 millimetri, garantendo ossigeno anche alle radici più profonde e rimuovendo gran parte dei residui.

L’altezza totale dello strumento è di 275 millimetri, mentre la scocca della porzione inferiore è realizzata in plastica. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : buona qualità di costruzione, facilità d’uso, doppia funzionalità con la raccolta dei residui;

: buona qualità di costruzione, facilità d’uso, doppia funzionalità con la raccolta dei residui; Contro: la sacca non è particolarmente capiente.

Questo attrezzo è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 99.95 euro. Qui per acquistarlo.

BLACK+DECKER GD300-QS, arieggiatore elettrico

Sempre sul fronte delle soluzioni elettriche, un marchio famoso come BLACK+DECKER offre l’arieggiatore GD300-QS, dalla natura multifunzione. È infatti l’ideale per prendersi cura del prato durante il corso dell’intero anno, non limitandosi solamente ad arieggiare il terreno: può infatti rastrellare i residui, eliminare il muschio, raccogliere l’erba secca e molto altro ancora. Lo strumento permette di regolare a piacere l’altezza delle punte – a 2, 3 oppure 8 millimetri – inoltre presenta un comodo sacco di raccolta frontale, per non perdere nemmeno un residuo. I denti, ancora, sono metallici e dotati di un meccanismo a molla che rispetta il terreno.

Con un motore da 600 W e un sacco di raccolta da ben 30 litri, questo attrezzo può rappresentare la soluzione perfetta per prati di medie dimensioni. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : facile da usare, ottima natura multifunzione, buona resistenza nel tempo;

: facile da usare, ottima natura multifunzione, buona resistenza nel tempo; Contro: il sacco di raccolta potrebbe essere più capiente.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 129.90 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per prati di piccole dimensioni, e quindi dalle necessità ridotte di manutenzione, la redazione consiglia il rullo manuale Greenkey. Per aree verdi di media estensione, invece, la proposta più efficiente sembra essere quella targata BLACK+DECKER.