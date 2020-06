Aria più pulita del mondo: ecco dove trovarla

Fonte immagine: Foto di jcrane da Pixabay

Aria a inquinamento atmosferico zero sopra l'Oceano Antartico secondo i ricercatori della Colorado State University.

Parliamo di: Inquinamento atmosferico

Scoperto il luogo dove l’aria è più pulita che nel resto del mondo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non si tratta né di una foresta incontaminata e né di un deserto inabitato. Secondo gli studiosi della Colorado State University tale livello di qualità dell’aria è raggiunto al di sopra dell’Oceano Antartico, come pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Analizzando lo strato limite di quantità di moto dell’aria, quello più a ridosso della Terra, i ricercatori hanno registrato la totale assenza di aerosol “antropico”. In sintesi non figura tra le sostanze individuate alcun tipo di particelle provenienti ad esempio dalla combustione di fonti fossili o dall’uso di fertilizzanti.

I ricercatori sono partiti in nave dalla Tasmania, diretti verso l’Antartide. Durante il viaggio hanno provveduto ai campionamenti. Per stabilire il livello di inquinamento hanno utilizzato i batteri presenti nell’aria. Come sottolinea il Prof. Thomas Hill, co-autore dello studio e ricercatore del Dipartimento di Atmospheric Sciences della Colorado State University:

Gli aerosol che controllano le proprietà delle nuvole dell’Oceano Antartico sono fortemente collegati ai processi biologici oceanici. L’Antartide sembra essere isolata dalla dispersione verso sud di microrganismi e dalla deposizione di nutrienti dai continenti meridionali. Nel complesso suggerisce che l’Oceano Antartico è uno dei pochi luoghi sulla Terra che è stato minimamente influenzato da attività antropogeniche.

Fonte: PNAS