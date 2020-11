Architettura biofila rigenerativa futuro della bioedilizia?

Le case del futuro saranno costruzioni sostenibili create con materiali organici in grado di rigenerarsi e dove l'uomo è parte della natura?

Il futuro è a portata di mano ed è in piena sinergia con la natura. È questa la visione di Giacomo Garziano per la GG-loop in tandem con Arup che ha concentrato le energie sul progetto Mitosis, una soluzione abitativa all’avanguardia e che verrà realizzata ad Amsterdam. Le costruzioni possiedono una struttura modulare creata da uno strumento di progettazione parametrica in linea con principi di progettazione biofila e nel rispetto dell’ambiente.

L’idea è quella di realizzare sempre più realtà sostenibili, dove l’abitazione è in sintonia con la natura stessa e ne diviene parte attiva. L’architettura biofila sposa questo concetto e trova la sua forza nell’interesse che l’utente prova nei confronti della natura stessa. Delle vere e proprie emozioni di affiliazioni ovvero biofilia, una propensione insita nell’uomo, ma che va coltivata e stimolata grazie all’interazione con la natura e con l’ambiente.

Architettura biofila come risposta alle problematiche climatiche

L’architettura biofila potrebbe trasformarsi in una risposta concreta contro le problematiche climatiche che fustigano il futuro del Pianeta. Il progetto di Mitosis si inserisce perfettamente in questo contesto perché vuole ampliare il concetto di comunità e abitazione all’interno della natura, l’uomo come parte di un insieme in perfetto equilibrio e con un impatto positivo nei confronti dell’ambiente. Come sostiene lo stesso Graziano:

Mitosis mira a supportare gli usi quotidiani e i compiti degli abitanti, al fine di favorire il contatto diretto e indiretto con la natura. Miriamo a generare un habitat sano, emotivo e produttivo per riposare, lavorare e vivere a 360 ° con la natura.

Mitos nasce come estensione di un precedente progetto completato nel 2019 sempre dalla GG-loop e che prende il nome di Freebooter, ovvero due appartamenti collocati sempre ad Amsterdam. Due prefabbricati in CLT (Cross Laminated Timber) avvolti in una facciata parametrica con lamelle in legno. Da questa idea è nato Mitos e che rimanda al concetto della mitosi ovvero il processo biologico di una singola cellula che si scinde in due cellule uguali. Esattamente come la cellula anche la struttura abitativa si adatta all’ambiente circostante convivendo con lo stesso.

Il complesso abitativo sfrutta il concetto di sostenibilità e biofilia e punta a una riconnessione con la natura e con i suoi abitanti, grazie alla presenza di aree verdi comuni, minuscoli boschi e giardini che rivestono le facciate. Salute e verde sono gli argomenti predominanti come la scelta dei materiali che caratterizzano gli esterni come gli interni, grazie all’impiego di legno prefabbricato e moduli a base biologica molto economici e flessibili, e materiali in grado si catturare il carbonio e produrre energia oltre che di rigenerarsi.

Fonte: Amazing Architecture