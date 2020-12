Arachidi, valori nutrizionali e benefici per la salute

Fonte immagine: Pixabay

Le arachidi sono immancabili sulla tavola delle feste, ma in pochi conoscono il loro reale ruolo il qualità di guardiane della salute.

Le arachidi sono una presenza immancabile durante i momenti aperitivo, stuzzichini intriganti che trovano spazio anche sulla tavola delle feste di Natale, in qualità di pausa sgranocchiante tra una portata e l’altra. Calorici al punto giusto questi golosi semini tostati risultano anche particolarmente proteici e altamente benefici.

Non si possono consumare in quantità elevate, ma possono supportare una dieta sana se introdotte in modo equilibrato, sia come seme tostato che nella variante del burro d’arachidi. Sono molto presenti nell’alimentazione di produzione perché facilmente trasformabili in farine e aggiunte come ingredienti di supporto per biscotti, gelati, dolci e anche pasta.

Considerate impropriamente frutta le arachidi in realtà fanno parte dell’immensa famiglia dei legumi e per questo altamente proteiche. Contengono vitamine E e B, grassi, fibre, potassio e tengono a bada l’indice glicemico. Piccole e croccanti, non tutti sono a conoscenza del loro apporto fondamentale per il benessere del corpo, sia in qualità di antiossidanti naturali che come prodotto energetico, perfetto per la crescita dei più piccoli.

Arachidi, le proprietà innegabili

Queste piccole e golose noccioline dal contenuto altamente calorico in realtà possono supportare il benessere quotidiano, in particolare durante i periodi più stressanti dell’anno. Come ad esempio la stagione più fredda, quella dove il consumo energetico è maggiore, le arachidi sono molto nutritive e si occupano di proteggere il cervello e la circolazione sanguigna.

La presenza di niacina e resveratrolo previene e riduce il rischio di ictus proteggendo contro l’arteriosclerosi. Sono uno schermo naturale per il corpo e il sistema immunitario perché contengono arginina, inoltre proteggono il cuore perché riducono e contrastano il colesterolo e controllano la pressione.

Favoriscono il benessere intestinale e la presenza dei fitosteroli previene la formazione di patologie tumorali. Le arachidi riescono a trovare posto all’interno di una dieta equilibrata e trasformarsi in fonte di energia per grandi e piccini, la capacità di saziare a lungo è di grande supporto per chi vuole perdere peso.

Un consumo adeguato magari su suggerimento medico potrebbe rivelarsi di aiuto per il benessere naturale quotidiano, ma anche futuro, grazie alle proprietà antiage e antiossidanti delle stesse. Non sono comunque consigliate a chi ne è allergico o intollerante.