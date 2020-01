Green Deal europeo: all’Italia 400 milioni su 7,5 miliardi

Fonte immagine: iStock

Approvato il progetto legislativo che dovrebbe finanziare la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050: l'Italia riceverà 400 milioni.

Parliamo di: Green Economy

Finalmente è arrivata: l’approvazione per il green deal europeo è diventata realtà. Ieri durante la plenaria del Parlamento Ue il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha fatto sapere:

Vogliamo raggiungere emissioni zero entro il 2050. Non possiamo fallire. Il piano per gli investimenti sostenibili adottato oggi dalla Commissione europea punta a mobilitare almeno mille miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni e invia un chiaro segnale a tutti: quando si fanno investimenti occorre pensare verde. Con Invest Europe mobiliteremo circa 279 miliardi di euro di fondi pubblici e privati per investimenti favorevoli al clima e all’ambiente. Il cofinanziamento nazionale per progetti verdi conta 140 miliardi di euro. Il meccanismo (Just Transition Mechanism) per la transizione dovrebbe mobilitare 100 miliardi.

Il pacchetto da 100 miliardi di euro è uno dei tasselli della rivoluzione economica, oltre che ambientale. A beneficiare del pacchetto saranno molti paesi ma tutti in maniera diversa. La distribuzione del denaro tra i paesi membri si baserà su alcuni criteri: tra questi, la presenza di emissioni nocive, l’occupazione nei settori del carbone e della lignite, la produzione di torba o di scisti bituminosi. Secondo voci non confermate, l’Italia potrebbe ottenere importi simili alla Francia e alla Spagna: poco meno di 400 milioni di euro (dei 7,5 miliardi di euro). Interpellato dalla stampa sulla possibilità di utilizzare il denaro per risolvere la spinosa questione Ilva, il commissario agli affari monetari Paolo Gentiloni ha detto che potrebbe contribuire, ma non risolvere. Ai posteri l’ardua sentenza.