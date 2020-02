Api e miele a rischio a causa dell'inverno troppo caldo e del rischio di ritorno del freddo secondo Coldiretti.

L’inverno insolitamente caldo sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle api e la produzione di miele. A lanciare il duplice allarme è Coldiretti, secondo la quale ci si troverebbe di fronte a un rischio elevato.

Frutto dei cambiamenti climatici, che hanno portato a temperature più alte delle medie stagionali durante i mesi di dicembre e gennaio (+1,65 gradi dati Isac Cnr). Ha sottolineato Coldiretti:

Le temperature sopra i 15 gradi hanno fatto uscire le api dal milione e mezzo di alveari presenti in Italia, che hanno subito ricominciato il loro prezioso lavoro di bottinatura ed impollinazione, ma ora il rischio è che ritorni di freddo possano far gelare i fiori e anche far morire parte delle api.

Minacciata in primo luogo la biodiversità secondo Coldiretti, che ha spiegato:

In media una singola ape visita in genere circa 7000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di visite floreali per produrre un chilogrammo di miele. Tre colture alimentari su quattro dipendono in una certa misura per resa e qualità dall’impollinazione delle api, tra queste ci sono le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri e i meloni secondo la FAO.