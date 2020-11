Saranno necessari ulteriori studi per verificare la neurotossicità legata all’inquinamento atmosferico in età geriatrica, ma il nostro lavoro dimostra che le esposizioni in tarda età agli inquinanti atmosferici possono accelerare l’invecchiamento cerebrale e aumentare il rischio di demenza.

Così come riferisce l’agenzia AGI, i ricercatori hanno analizzato un campione rappresentativo di 1.583 donne, di età pari o superiore agli 80 anni. Le partecipanti sono state sottoposte a specifici test per valutarne sia le condizioni fisiche che mentali, in relazione alla loro esposizione all’inquinamento.

