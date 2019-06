Antropocene, l’epoca umana: film in anteprima il 1 luglio a Roma

Fonte immagine: Photo by veeterzy on Unsplash

Verrà presentato a Roma in anteprima rispetto all'arrivo nelle sale, previsto per settembre, il lungometraggio Antropocene - L'epoca umana.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Verrà presentato il 1 luglio a Roma in anteprima, alle 21:30 presso l’Arena Tiberina, Antropocene – L’epoca umana. Nella pellicola si indaga l’impatto antropico sulla Terra attraverso le immagini dei registi Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e del fotografo Edward Burtynsky, iniziativa resa possibile da una collaborazione quadriennale tra i tre autori del lungometraggio.

Antropocene – L’epoca umana testimonia quelli che sono i cambiamenti che l’uomo ha imposto al Pianeta, attraverso una combinazione di cinema, arte, realtà virtuale e ricerca scientifica, interferendo su quelli che sono i processi naturali della Terra. Un progetto unico che da settembre sarà presente nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

L’anteprima europea è avvenuta a Bologna, presso il MAST (Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia), all’interno di una mostra multidisciplinare il cui obiettivo è quello di raccontare attraverso documenti e testimonianze l’impatto dell’uomo sulla Terra. Antropocene – L’epoca umana è il terzo capitolo di una trilogia, preceduto da Manufactured Landscapes (del 2009) e Watermark (2013).

Per il nuovo lungometraggio è stato scelto un approccio non didattico, ma basato sulle esperienze. A narrare il racconto di questo momento critico per la storia geologica della Terra la vincitrice del Premio Oscar Alicia Vikander. Antropocene – L’epoca umana propone una visione “provocatoria e indimenticabile” di come l’uomo abbiamo impattato sull’ambiente terrestre. L’arrivo a settembre nelle sale è stato reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Stensen e Valmyn dopo la vittoria al Premio del pubblico in occasione dell’ultima edizione del Festival CinemAmbiente.